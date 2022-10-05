在「錯的時間」加油，阻礙孩子學習動機

孩子是個很奇妙的生物，常會讓大人產生一種「明明可以做到卻做不好」的錯覺。很多時候，我們都認為孩子已經學會了，怎麼會做不好呢？其實，這就是大人對孩子投以過高的期待。

在蒙特梭利教室中，老師會幫每個孩子準備一份發展表格，以此為根據，來觀察孩子在各個領域的發展。這個表格上，會標示五個不同的狀態：「未學習」、「老師已示範」、「練習中」、「良好」、「專精」。當我第一次看到這個表格時，感到很慚愧。一直以來，我給孩子的期待是「會」與「不會」。童童成功穿好鞋子了，那就是學會了。但下次當她穿不好的時候，前面講的錯覺就會跑出來。「你明明就會穿了，怎麼穿不好？」是的，我非常慚愧。

沒想到一個「技能」，還有「練習中」、「良好」、「專精」等狀態。因此，當孩子做一件事出現「玻璃心」時，我們第一個要檢視，是不是這個任務超過他們的能力所及。

有一次，我們帶骨牌回家，童童很開心的開始排起來。說起來也很好笑，骨牌很容易讓人挫折，我們怎麼會帶回來呢？想當然爾，對一個三歲半的孩子來說，立骨牌很容易，但要立很多個、不能撞倒其他的骨牌就有點難度了。童童想將骨牌排到一個小階梯上，可是排好第一個，要排第二個的時候，就會撞倒第一個。經過幾次嘗試，她的意志力被消磨光了，開始抱怨想要放棄。

太太觀察到童童在排骨牌的時候，拿的方式很容易撞到旁邊的骨牌，於是決定按照蒙特梭利老師的方式，示範一次給孩子看。其實這是一門學問，對六歲以前的孩子來說，眼睛、耳朵一次只能啟動一個感官。所以我們在示範的時候不說話，讓孩子專心看；說話的時候不示範，讓孩子專心聽。這樣一來，孩子才能將正確的方式吸收進去。經過示範後，童童有些進步，開始越排越多。這種時候，我們很常會想幫孩子「加油」，但其實會變成「火上加油」。

孩子在做一件事，是非常專注的，任何聲音都會破壞這個專注力。包含「好棒」、「加油」、「太厲害了」、「啪啪」（鼓掌聲），都會破壞孩子的專注力。對孩子來說，做這件事不是為了得到爸媽的稱讚，而是發自內心想要自己完成。習慣得到稱讚的孩子，日後會因為沒有被稱讚，而選擇不做了。因此，多餘的加油不只會破壞孩子的專注力，還會讓孩子做事的動機改變。這樣一來，是不是一不小心就會變成「火上加油」呢？看到這裡，讀者一定會滿臉問號。許多專家不是都說孩子要多鼓勵，多讚美嗎？是的！只不過我們要做的是有效的鼓勵與讚美。

在太太示範排骨牌的方式後，童童有非常明顯的進步。在一次的嘗試中，童童只差一個就能全部排完，但最後還是全倒了，她立刻露出挫折、失望的表情。太太這時開口了：「你有沒有看到自己排了幾個？」

「一、二、三、四……」童童開始數。

「你有沒有看到自己的進步？」

「……」童童沒說話，開心的點點頭。

「那我們再來試一次。」

「好。」

「你有沒有看到自己的進步？」就是這句話，讓童童看見自己的努力。比起「加油」、「你好棒」、「厲害」，是不是聽起來更讓人充滿繼續嘗試的動力呢？

【教養悄悄話】

《正向聚焦》一書提到，一個好的鼓勵要有一個具體客觀的事實，與讚美孩子的話。我們如果用上述那種空泛的語詞讚美孩子，他們不知道自己的優點，也看不到努力是有回報的。聚焦在孩子做得好的地方，將它放大，讓孩子看到自己努力的成果，會更有動力繼續嘗試下去。

如果爸媽示範了，也有效的鼓勵了，但孩子還是一樣崩潰呢？這個時候，就當孩子最溫暖的避風港。雖然對我們而言，不過就是玩個玩具，有什麼好崩潰的？但對孩子而言，就如同我們在外面工作感受到挫敗時，希望回到家能得到家人的支持與鼓勵一樣。孩子挫折了、沮喪了，我們就好好陪在身邊，舒緩他們內心的不舒服。

【內容簡介】

「書中每一篇故事，還原了我們這幾年實踐「正向教養」的經驗的與心得。希望在你沒有方向、沮喪的時候，給予你力量與支持，並協助你找到一個更好的教育方式，創造屬於你們親子間最溫暖的連結。」——正向教養實踐家 詹宇夫妻

Q1你能讀懂，孩子說不出口的心裡話嗎？

狀況一：孩子生氣打人、愛插嘴、吃飯不坐好……

狀況二：瘋狂不要不要、公共場合哭鬧，怎麼辦？

→→看懂孩子行為背後的原因，先連結情緒再處理事情

Q2罵孩子前，為什麼要先好奇一下？

狀況一：孩子不願意幫忙，就是不貼心嗎？

狀況二：手足吵架時，怎麼處理才「公平」？

→→威脅、命令短期有效，卻會引發長期負面效果！

Q3允許孩子有情緒，會寵壞他們嗎？

狀況一：分離焦慮期，孩子最不想聽到「這句話」

狀況二：和孩子吵架後，怎麼修復關係？

→→抒發情緒沒問題，「用錯方法」才會出問題

Q4「正向教養」是不是不能生氣？

狀況一：吃飯到處掉、逛街愛亂拿……

狀況二：孩子犯錯後，正向機會教育SOP

→→正向教養的對話練習，擁抱孩子也療癒自己

正向教養，不是「不生氣」教養！

允許孩子擁有自己的感受，從同理角度出發，

修復與孩子的關係，也修復自己的內在小孩。

跳脫傳統與溺愛的教養方式，與孩子一起累積愛的存摺！

【作者簡介】

詹宇夫妻

夫妻倆是在家蒙特梭利、正向教養的實踐家，將理論與所學的一切，實踐在自己的孩子身上。同時將實踐的過程遇到的挫折、困難與挑戰，都放在粉專上分享。至今已超過5萬人以上追蹤，無數家庭因此受惠。

詹宇先生，對蒙特梭利教育與正向教養有著濃厚的興趣與熱忱，先後取得美國正向教養協會認證家長講師與AMI國際蒙特梭利0到3歲助教。

詹宇太太，接觸薩提爾模式後，感受到薩提爾模式所帶來的療癒，開始學習探討內在、對話。隨後，取得國際認證鼓勵諮詢師，開始舉辦親密關係探心工作坊。

從2020年開始，在全國各地舉辦工作坊、講座，致力推廣在家蒙特梭利、正向教養。

大女兒 童童

是夫妻踏入正向教養與蒙特梭利領域的幕後推手。鮮明的個性讓夫妻倆在實踐的路上，有很多故事可以分享。擔任1000天家庭真實生活的最佳女主角。

小女兒 啾啾

託姐姐的福，從還在媽媽肚子內就接受蒙特梭利教育的孩子，她的潛力再次讓夫妻倆見證蒙特梭利教育的神奇。這又是另外一個故事了。