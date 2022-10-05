【後記】讓正向教養的種子慢慢發芽

某個週末的早晨，風和日麗，陽光普照。由於太太有一場線上諮詢，無法與我們一起享受親子時光。但我不想浪費這大好天氣，和兩個孩子在家裡大眼瞪小眼，於是靈機一動，決定帶她們去河濱公園騎腳踏車。

我們稍做準備後，我先開車載太太買早餐，再繞回家送她回去，就可以直接前往公園。太太準備下車時，跟童童道別，童童開始不捨的說：

「我不要！我不要！」

「你想要我去公園嗎？」太太說。

「嗯！」

「我知道你很難過，我也很想去，可是我有工作。」

「我不要！我要媽媽一起去。我不要啦！」

「謝謝你，寶貝，謝謝你的邀請。我去抱抱你，好嗎？」

「好。」

太太走向童童的座位，給了她一個抱抱後，跟我們道別。

車子才剛開走，童童就開始喃喃自語：「我現在很難過！因為媽媽……我也很……因為……」她的聲音實在太小了，我聽不太清楚她在說什麼，不過我發現，她竟然自己在做情緒急救！

「寶貝，你剛剛在說什麼？」我又驚又喜的問。

「媽媽不能去，我很難過。」

「嗯！我有聽到，你後面還說了什麼？」

「啊？沒有啦，這是祕密。」

「拜託啦！我想聽耶！」

「嗯……不要。」

「拜託拜託！我真的很想知道你說什麼。」

「不要！這是我跟媽媽的祕密。」

「啊……好吧！」雖然我沒有聽到童童說了什麼，不過她的情緒已自己調整完了，我心中滿滿的讚嘆。沒想到更令我驚奇的，還在後面。

下午我們父女三人騎完腳踏車後，直接去爺爺奶奶家串門子。要離開時，又上演了一段祖孫依依不捨的情節。依照過去的經驗，只要車子一開走，童童就是崩潰大哭，一路哭回家。

我「砰」的一聲關上車門，做好耳膜被童童轟炸的準備。沒想到──

「爸爸，你放《野摩托》給我聽好嗎？」

「哦？好啊！」

「嗯，我很想念爺爺奶奶，我很難過。但我聽到《野摩托》，就不難過了。」

「好。」我聽了很是感動，當下的感覺無法用言語形容。童童能如此誠實的表達情緒，也想出調整情緒的方法，她對情緒的管理能力，有突飛猛進的成長。

過了五分鐘後，童童說：「爸爸，我想睡覺。」

「好，你要聽《龍貓》的歌嗎？」

「不用，我現在還很難過。我想要先聽《野摩托》，不難過了，你再放《龍貓》。」

「好的。」我話一說完，童童慢慢的闔上眼睛。

我瞄了後視鏡中的童童，腦海中浮現無數個童童在安全座椅上崩潰、尖叫、踢我椅背的畫面。當時的我充滿挫敗、無力、沮喪、氣餒，每每不斷的問自己：「她這樣哭，是對的嗎？」、「同理不處理，是什麼鬼？」、「我會不會太寵她？」、「正向教養，真的好嗎？」

「爸爸。」童童將我從恐怖的回憶中拉回現實。

「嘿！」

「我不難過了，可以幫我放《龍貓》的歌嗎？」

「好的，寶貝。」

前幾年看似無效的方式，都慢慢在童童的身上展現出成果。也許，I got lucky，剛好遇到這個「奇蹟」的一天。我知道沒有天天過年的，但我相信，正向教養的種子正在慢慢發芽。我們也將持續用鼓勵與關愛灌溉，等待她綻放的那一天。

【內容簡介】

「書中每一篇故事，還原了我們這幾年實踐「正向教養」的經驗的與心得。希望在你沒有方向、沮喪的時候，給予你力量與支持，並協助你找到一個更好的教育方式，創造屬於你們親子間最溫暖的連結。」——正向教養實踐家 詹宇夫妻

Q1你能讀懂，孩子說不出口的心裡話嗎？

狀況一：孩子生氣打人、愛插嘴、吃飯不坐好……

狀況二：瘋狂不要不要、公共場合哭鬧，怎麼辦？

→→看懂孩子行為背後的原因，先連結情緒再處理事情

Q2罵孩子前，為什麼要先好奇一下？

狀況一：孩子不願意幫忙，就是不貼心嗎？

狀況二：手足吵架時，怎麼處理才「公平」？

→→威脅、命令短期有效，卻會引發長期負面效果！

Q3允許孩子有情緒，會寵壞他們嗎？

狀況一：分離焦慮期，孩子最不想聽到「這句話」

狀況二：和孩子吵架後，怎麼修復關係？

→→抒發情緒沒問題，「用錯方法」才會出問題

Q4「正向教養」是不是不能生氣？

狀況一：吃飯到處掉、逛街愛亂拿……

狀況二：孩子犯錯後，正向機會教育SOP

→→正向教養的對話練習，擁抱孩子也療癒自己

正向教養，不是「不生氣」教養！

允許孩子擁有自己的感受，從同理角度出發，

修復與孩子的關係，也修復自己的內在小孩。

跳脫傳統與溺愛的教養方式，與孩子一起累積愛的存摺！

【作者簡介】

詹宇夫妻

夫妻倆是在家蒙特梭利、正向教養的實踐家，將理論與所學的一切，實踐在自己的孩子身上。同時將實踐的過程遇到的挫折、困難與挑戰，都放在粉專上分享。至今已超過5萬人以上追蹤，無數家庭因此受惠。

詹宇先生，對蒙特梭利教育與正向教養有著濃厚的興趣與熱忱，先後取得美國正向教養協會認證家長講師與AMI國際蒙特梭利0到3歲助教。

詹宇太太，接觸薩提爾模式後，感受到薩提爾模式所帶來的療癒，開始學習探討內在、對話。隨後，取得國際認證鼓勵諮詢師，開始舉辦親密關係探心工作坊。

從2020年開始，在全國各地舉辦工作坊、講座，致力推廣在家蒙特梭利、正向教養。

大女兒 童童

是夫妻踏入正向教養與蒙特梭利領域的幕後推手。鮮明的個性讓夫妻倆在實踐的路上，有很多故事可以分享。擔任1000天家庭真實生活的最佳女主角。

小女兒 啾啾

託姐姐的福，從還在媽媽肚子內就接受蒙特梭利教育的孩子，她的潛力再次讓夫妻倆見證蒙特梭利教育的神奇。這又是另外一個故事了。