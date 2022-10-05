從《民生報》「民生劇評」（1997-2006）、《PAR表演藝術》雜誌（1992年創刊，最初名為《表演藝術》，並於2002年成立網站），到國家文化藝術基金會「表演藝術評論台」（2011-）、台新銀行文化藝術基金會「ARTalks」（2013-），台灣的表演藝術評論擁有專屬欄位或平台，歷經平面到網路媒體的轉變，也呈現評論的另一世代、生態與風氣。（註1）《PAR表演藝術》曾三度以專題形式討論台灣的表演藝術評論，前兩次分別於1998年6月的「評論藝術的藝術」、2002年10月的「十週年專題╱2002演評面面觀」，最近則是第257期（2014年5月），時間點便落在「表演藝術評論人專案」的啟動，面對到評論人才的培育、世代與風氣的養成。以將近10年後的今日回看，到底是後繼有成，還是讓更多問題逐一現形？

「追求即時」與「要求深度」的矛盾？

表演藝術評論台長紀慧玲於2014年該專題之專文以此段話作尾聲：「除了關切評論本身的知識╱論述生產機制與生態現象，我們可能還需更多『評論的評論』或『表演藝術的深度評論』，如此才算真正完構表演藝術這門藝術的理論建構。」（註2）但現實總是骨感的，2014年至今，表演藝術評論台仍以單一節目評論為主力，甚至愈見「即時性」的追求。除「深度評論」僅占極低的數量外，所謂的「評論的評論」少量存在於留言回應，唯有去（2021）年因疫情而曇花一現【Reread：再批評】系列。

無論是「評論的評論」或是「深度評論」更加不易書寫，坦白說以「數量」統計不厚道，該追求的是品質。若以媒體操作與生態養成來看，應是常態規劃、稿費供給等制度的重新檢視，而非道德勒索評論人付出心力。但即時評論與深度評論的並行，或許更回應現實，如《PAR表演藝術》於2021年因改為雙月刊，才將兩種評論形式分別於網站、紙本進行操作，試圖回應出刊頻率與平台屬性。

最後，則是「字數」。網路平台的運作，也讓評論文章的字數兩極化，既不受印刷版面限制而擴充字數，卻又因追求更快、更即時的評論，而降低字數——特別是表演藝術評論台於2022年起更推出低於千字的評論書寫。即時與深度兩種書寫終究還是矛盾？

評論人才的「種植」與「結實」？

表演藝術評論人專案的機制推動下，文章數量確實大幅度增長，從早期的百餘篇，至近年動輒500篇（包含投稿與邀稿）；同時，評論人在數量與身分上確實也有明確改變，這連帶影響《PAR表演藝術》、台新藝術獎、國際劇評人協會台灣分會等單位對評論與評論人的供給需求。「開源」，確實是2014年至今最明顯的成效，也就是「種下」許多評論人的種子。

數年後的今日雖未面臨評論人「過量」，且各地政府單位、場館仍積極培育劇評人才，但卡於現實的是：如何留住人才？其中涉及到最現實的稿費機制、供稿單位，以及評論倫理等，背後更深層的提問是，劇場、甚至這個社會對劇評人真有需求嗎？這段過程中，「專職」評論人的討論曾探出頭來；同時被攪入的還有，評論人多半依靠公資源，獨立性如何被彰顯？這些多半屈就現實只能不了了之的討論，也面對到這些媒體平台的成立，是對評論人「專業」的嚮往，但「專職」與「專業」的本質差異卻必須被思考。另外，表演藝術評論的討論往往集中劇評（包含戲劇、戲曲等）與舞評，樂評作為另一專業領域，又該如何被獨立、或納入思考？

表演藝術評論的「被評論」，充盈無數真假議題，現階段確實已有現象現形，是否「有成」尚打上問號。

（註）

1. 在此過程中，亦有報刊的非固定劇評版面、網路平台的建置，此處僅作部分舉例。

2. 紀慧玲：〈網路時代評論舞台開闊更多樣！：近十年台灣表演藝術評論生態觀察〉，《PAR表演藝術》第257期（2014年5月），頁84。

本文作者:吳岳霖（劇評人，曾任表演藝術評論台執行編輯）

(本文摘自《PAR表演藝術9月號第348期》)