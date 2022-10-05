台中是全國第二大城市，公私立高中以下學校及幼兒園超過40萬人，盧市長用心，堅持給孩子最好的，教科文支出佔比六都第一，日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，市府堅持以孩子為本、教育優先的理念，在硬體建設方面營造好學校、好環境，軟體方面提供好師資、好課程，培育孩子們都有好品性、好前途。

挺爸媽、減負擔 「公幼倍增」計畫超標

104至107學年度本市公共化幼兒園僅增90班，市長盧秀燕上任後為減輕家長育兒負擔，力推「公幼倍增」政策，111學年度公幼增加了214班，達成率119%；同時擴增招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，截至107學年度，公共化幼兒園「幼幼班」僅6班，至今年8月份、111學年度公幼的「幼幼班」增加到79班，可招生1189位，未來將持續努力增班。

外籍教師人數全國之冠

為加強國小雙語教育，增聘外籍教師，外師人數從108年25人是六都最後一名，到111年增為185人，成長6倍多，連續兩年居全國之冠，目前已達到29個行政區「區區有外師」的目標，讓孩子們接觸外師，習慣開口說英語。

中市外籍教師人數連續兩年居全國之冠。(圖/台中市政府提供)

學生午餐補助及疫苗施打六都第一

照顧偏鄉和弱勢學生，市府責無旁貸；教育局照顧特教生、對中輟生的輔導和復學率，連續幾年被中央評鑑績效「優等」；學生午餐補助的預算111年已達11億餘元，六都第一；提供弱勢學生免費的安心午餐券，面額已由50元提高到65元，到超商可以買到價值約75元的餐食，補助經費也是六都第一，讓孩子們吃得飽、吃得好。

這兩年受疫情影響，市府首創疫苗快打站措施，目前台中市幼兒及長者的疫苗施打率都是六都第一；疫情期間校園採取「停課不停學」，守護學生健康也兼顧了學生受教權。

市長視察中市校園兒童疫苗快打狀況。(圖/台中市政府提供)

積極在人口新興地區設校

市府除重視防疫工作，建設也不中斷，在人口新興地區設校的工作也持續推動中，包括在沙鹿區的鹿陽國小、北屯區的松強國小，預計114年學年度可招生；北屯區文中5、文小5及南屯區文中52等地也正在籌設新校。

提供安全、舒適、學習環境

推動「清涼安心學習計畫」，配合「班班有冷氣」政策，全市319所高中以下學校共裝設2萬870台冷氣，為了學生清涼安心學習，111年冷氣電費全額由市府負擔，不向學生收費。此外，教育局近年新建的10所校舍獲得全國建築卓越獎，為歷年最佳成績；還有268所學校已裝設太陽能光電設備，居全國第二，做好節能減碳。

全力保障教師權益

市府對於保障教師權益不遺餘力，持續提高國中小師生比，國小從每班1.5人提高到1.72人，國中從2人提高到2.2人。高中職校106年由國立學校改隸為市立學校，積欠私校退撫基金經費5.2億元的缺口，不但由市府補足，每年也繼續撥補退撫基金，確保私校退休教職員權益。

百年樹人工作再接再厲

教育局許多業務連年獲得中央評鑑「優等」，優良教師獲獎人數在全國名列前茅，；學校體育發展在市府完善設備、提高獎勵制度並推動運動傷害防護計畫下，實力大爆發，連續兩年獲得「全中運」的全國冠軍；期許與學校、老師、家長及教育界的夥伴們再接再厲，共同創造孩子們美好的未來。