國際能源署（IEA）周一警告，在供應問題遲遲無法緩解的狀況下，明年天然氣市場仍相當緊繃，且如果俄羅斯制裁烏克蘭石油天然氣公司Naftogaz，代表俄羅斯最後一條通往歐洲的天然氣管道將因此中斷，情勢會變得更加嚴峻。

路透社報導，今年以來，俄羅斯輸往歐洲的天然氣已經降低許多，加上9月初俄羅斯宣布無限期關閉北溪一號天然氣管道，近期北溪一、二號管線又遭到破壞，尚未找到幕後主使者，俄羅斯運往歐洲的天然氣量再度下滑。

假使俄羅斯真的如傳聞揣測，宣布制裁烏克蘭石油天然氣公司Naftogaz，將導致最後一條通往歐洲的天然氣輸氣管中斷，等到秋冬季節來臨，歐洲能源危機會變得更為嚴重。

此外，隨著大陸逐步解除封控，需求會因此增加，天然氣市場將再度承壓，國際能源署警告，如果俄羅斯在11月1日完全停止對歐洲供應能源，那麼在液化天然氣（LNG）供應無虞的狀況下，明年2月歐洲天然氣的儲量將僅剩2成，若LNG供應出問題，歐洲天然氣儲量恐會只剩5%，目前的儲量約已經超過88%左右。

由於俄羅斯降低輸氣量，歐洲國家瘋搶市場上的LNG，今年進口量將增加超過600億立方公尺，是全球LNG出口成長量的2倍以上。