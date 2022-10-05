中美兩國漸趨競爭對立，美國為了鞏固半導體上游供應鏈並與中國抗衡，正積極拉攏台灣、南韓、日本組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），無奈各國之間錯綜複雜的地緣政治，讓聯盟成員陷入兩難。日經中文網以「韓國半導體在中美之間左右為難」為題撰文，分析南韓不想放棄中國市場，目前處境十分尷尬。

報導指出，中美在半導體領域的對立加深讓南韓政府感到苦惱，美國試圖將南韓拉入新的半導體供應鏈的框架，中國則對南韓倒向美國進行有力牽制。從南韓貿易來看，中國市場占半導體出口比重達六成，韓廠三星則在中國設立半導體工廠，南韓相當依賴中國半導體市場。

報導提到，拜登政府推動Chip 4讓韓國感到糾結，因為中國是最大貿易夥伴國，是南韓半導體設備出口商的最重要市場、占比達六成，其他產業包括化學品和機械等出口目的地，中國也擁有較高份額，如果中國實施提高關稅等制裁，韓國支柱産業受到打擊的可能性很高。

以韓廠三星為例，中國西安工廠已成為快閃記憶體產能最大的基地，SK海力士也在2021年收購了美國英特爾的大連工廠，目前中國工廠佔半導體產量的4成。

報導稱，南韓總統尹錫悅重視美國的態度已出現動搖，8月以休假為由拒絕美國眾議院議長裴洛西的面對面會談，雙方僅通話40分鐘，被認為是顧及到中國感受。

報導最後總結，由於中美對立，韓國的「中美平衡外交」已迎來重大轉捩點，未來是否加入Chip 4備受關注，尹錫悅將被迫做出左右韓國經濟的決策。