桃竹竹苗4縣市為客家重點發展區，客家人口眾多，中央客家委員會及地方政府共同推動營造客庄文化特色。為展現客家文化遷徙至世界各地，演進並發展出融合客家與當地的多元面貌，桃園將於2023年8月11日至10月15日辦理世界客家博覽會，亦邀請桃竹竹苗區域治理平台的夥伴縣市一同加入世客博臺灣館的策展團隊，讓展覽內容更加精采！

桃竹竹苗持續推動跨域合作，並一同加入世客博臺灣館的策展團隊。(圖/桃園市政府提供)

桃竹竹苗區域治理平台自105年正式成立，首屆由桃園市啟動，後續由新竹縣、新竹市與苗栗縣依序輪辦，區域治理平台過去在4縣市齊心協力下完成多項合作議題。今年會議於桃園的崙坪文化地景園區客家工藝館舉行，由桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長陳章賢與苗栗縣長徐耀昌，4縣市首長齊聚，決議通過4項合作議題，包含「桃園與苗栗縣公共圖書館合作-桃竹竹苗一證通」、「桃竹竹苗特色自行車樂悠遊」、「爭取新闢臺三線公路客運路線」與「垃圾焚化廠升級整備期間垃圾調度規劃」，希望透過合作提案的推動，建立區域內閱讀共享與倡導知識經濟、帶動自行車道串連與相關遊程規劃、爭取臺三線公共運輸便利性，並協調區域間垃圾焚化廠整改期間的調度處理，持續為桃竹竹苗區域內的跨域合作投注心力，並共同宣誓加入「2023世界客家博覽會」，攜手發揚客家文化。

崙坪文化地景園區客家工藝館及好客食堂，是世客博展區之一。(圖/桃園市政府提供)

本次首長會議場地的崙坪文化地景園區，過去是日治時期受信所用地，105年完成土地撥用後經歷3期工程，保留地景及生態紋理，興建了客家工藝館及好客食堂，園區內的「龜殼劇場」也成為著名地景，是舉辦小型音樂會環境劇場與小農市集等活動的多元機能空間，此處也是「世界客家博覽會」其中一個展館，展現客家工藝及文化魅力。

首屆「世界客家博覽會」以「Travel to tomorrow天光日个客家」為主題，承接客家族群的過去、立足現在、航向未來，除在機捷A19站周邊主展區「世界館」與「臺灣館」2大主展館展覽外，副展場亦包括1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館、橫山書法藝術館等8大副展館及多個衛星展區，每個館舍都將推出獨具特色的客家主題展，讓世界驚嘆台灣客家內涵的廣袤。（桃園市政府廣告）