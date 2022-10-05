9月21日，台灣電視台在黃金播放時段，播放OKX從未曝光的理財產品，短短幾十秒的廣告讓吸引目光，且資訊量豐富。

短片最後出現的OKX（www.okx.com）是全球領先的加密生態建設者，成立於2017年。它擁有全球頂尖的加密資產交易平臺、Web3.0入口。Web3 Wallet為下一代 Web3 提供安全環境，且智慧合約平臺OKC擁有統一交易賬戶，以及領先全球的Crypto交易系統。

OKX向全球使用者提供比特幣、乙太坊等多種加密虛擬資產、衍生品及金融產品等服務，幫助使用者更輕鬆管理與投資。在廣告中，男主角輕點手機螢幕，就被漫天墜落的巨大金幣擊中，引起路人的圍觀，這呈現出「OKX定期生息寶」優秀的獲利表現。

2022年8月4日，OKX定期生息寶產品正式上線。OKX定期生息寶是一款兼具定期理財和高價賣幣的功能產品。在申購產品後的持有時間內，使用者可以獲得穩定的幣本位收益，在熊市裡做到「以幣賺幣，屯幣待漲」。目前定期生息寶已支援申購BTC、ETH，最短鎖倉期限為30 天，可提前贖回，年收益率最高可達到28.9%。

該產品擁有自動賣出、高位止盈的機制，在產品申購時會與使用者約定（BTC/ETH）賣出價，到期時，如果市價高於或等於賣出價，會自動賣出本金和收益兌換成USDT，幫使用者實現高位止盈；反之，則返回幣本位本金和收益，如果想瞭解更多關於定期生息寶，可點選文末連結。

OKX進軍臺灣市場 全球化佈局重要種子

從2022年開始，OKX品牌加速全球化佈局，目前全球使用者數超2000萬，覆蓋200多個國家和地區，在全球擁有美國、新加坡、香港、馬耳他、杜拜、都柏林等多個國家，同時擁有辦公中心，全世界超過3000名員工。而臺灣作為重要的亞洲市場也被列入OKX戰略突破點。

現在在臺灣稍加留意便可見到端倪，OKX+Web3的元素遍佈臺北、高雄的公車，從松山機場到士林夜市，從市政府到小巨蛋，OKX伴隨著臺灣人的日常生活。除此之外，OKX還在YouTube投放大量廣告，主打穩定理財、交易策略，並且和諸多知名的KOL進行深度合作。

從松山機場到士林夜市、從市政府到小巨蛋，OKX伴隨著臺灣人的日常生活。(圖/OKX提供)

OKX+Web3的元素遍佈臺北、高雄的公車。(圖/OKX提供)

OKX還在YouTube投放大量影片廣告，主打穩定理財，交易策略，並且和諸多知名KOL深度合作。(圖/OKX提供)

OKX的全球戰略佈局還不止於加密行業和傳統網際網路，2022年3月，OKX宣佈成為英超衛冕冠軍贊助商，是曼城唯一由區塊鏈贊助商所亮相的英超賽場，並助力曼城再次衛冕英超桂冠。同年5月，OKX宣佈成為邁凱倫賽車隊伍的首席贊助商，將透過多年Crypto的積累助力，實現邁凱倫NFT化，將加密技術引入F1賽道。

除此之外，OKX還非常重視Web3行業的人才儲備和人才生態建設。8月4日OKX已經和領英Linkedin達成合作，釋出全球年度首份《2022 年全球區塊鏈人才報告》。在報告中，OKX透過深耕的先進理念和成功用人經驗，指出目前全球區塊鏈人才市場面臨的諸多痛點。同時，OKX重視整個加密行業的生態建設，與哥倫比亞大學、帝國理工學院、西交利物浦等知名高校展開不同方向的合作，形成加密人才儲備、人才成長、人才輸出的良好生態。

OKX金融總監Lennix表示，OKX作為新興的Web3-Crypto行業的領軍者，責無旁貸地肩負行業生態建設，同時引領行業發展的重任，而OKX正在透過自己的全球化戰略佈局，揹負每一位Web3佈道者的夢想堅定前行。