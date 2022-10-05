南投縣立體育場是縣民健走、慢跑的熱門場地，跑道近日整修後完工，縣府本月1日在體育場舉辦新修跑道啟用典禮，除了重新鋪設PU材質跑道，更取得中華民國田徑協會400M跑道認證，完善田徑場功能，可作為全縣田徑訓練基地及全國性賽事場地，提供民眾高品質的運動環境。

南投縣體育場是適合全家大小、男女老幼與競技選手的標準競技運動場所，縣長林明溱歡迎大家多來運動。(圖/南投縣政府提供)

啟用典禮由縣長林明溱主持，副縣長陳正昇、市長宋懷琳、議員張嘉哲、簡峻庭、曾振炎、璉紅企業有限公司董事長莊瓊紅、維他露基金會執行長詹益榮、國立台灣體育運動大學教授趙榮瑞、副教授乃慧芳及南投縣體育會總幹事洪銘惠等人都出席典禮活動，並結合運動i臺灣2.0計畫，辦理璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽。

林明溱指出，縣立體育場跑道自民國96年整修完成後，歷經14年的高度使用後，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，尤其周邊地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，嚴重影響運動安全。縣府教育處因此積極規畫並提報計畫向教育部體育署爭取跑道整修經費，獲體育署核定補助2,640萬元，另外，縣府本府自籌款736萬7,450元，本案總計3,376萬7,450元，現已完工，提供民眾適合全家大小、男女老幼與競技選手均適合運動的標準競技運動場所，歡迎大家多來運動。

南投縣府在體育場新修跑道啟用當天辦理幼兒足球賽，鼓勵孩子提升自信心，培植足球小選手。(圖/南投縣政府提供)

跑道啟用結合縣府主辦運動i臺灣2.0計畫-第三屆全縣5人制幼兒足球賽，今年共計33所公私立幼兒園參加，隊職員總計約500人參加。趙榮瑞指出，研究發現孩子從小鍛鍊身體，可幫助孩子進入學校後，有更好的學習表現，因此縣府、臺體大及璉紅企業產官學合作，規劃舉辦幼兒5人制足球趣味競賽，鼓勵孩子多運動，讓足球運動自幼兒園階段扎根，並以遊戲教學方式推廣，除盼能誘發出兒童無限潛能，也期盼足球運動在南投普及推廣。

教育處表示，縣府為改善民眾運動環境，積極向教育部體育署爭取前瞻經費辦理縣立體育場跑道整修工程，讓體育場成為縣民運動最佳去處，打造優質、安全且符合國際標準的運動設施。利用開幕辦理幼兒足球賽，鼓勵孩子提升自信心，培植足球小選手，開創縣內足球風氣。

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