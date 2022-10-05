年底的九合一大選倒數不到兩個月，尤其「首都」是政黨兵家必爭之地，台北選戰現在也逐漸白熱化。而近日《TVBS》就公佈了一份台北市長的最新民調，從結果中可以看到，蔣萬安支持度達40％、無黨籍黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17個百分點，而第三則是民進黨陳時中只有22％。對此，前立委郭正亮就預測台北選戰的最後結局，直言「黃珊珊和陳時中麻煩大了」，引發討論。

根據《TVBS》於9月29日至10月2日所進行民調中可以看到，在「喜好度」的調查顯示，陳時中只有27%市民表示喜歡，51%不喜歡，22%未表示意見。另外，黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡、20%不喜歡，33%無法評價。蔣萬安則有46%市民表示喜歡，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見。而「支持度」中，蔣萬安支持度達40％、黃珊珊支持度23%，陳時中只有22％。

郭正亮4日就在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中表示，雖然有機構效應，但《TVBS》的民調在長期趨勢下，還是有意義，郭正亮坦言，「現在比較麻煩的是黃珊珊和陳時中，他們兩個在拉鋸，蔣萬安拉開一段，這種結構對蔣萬安最有利」，郭正亮更說，黃珊珊和陳時中兩個人相持不下，最後可能會形成一種結構，最後台北的得票率就會變成「40％：30％：20％」左右，郭正亮也假設「蔣萬安最後到40％至42％、第二名是30％至33％、第三名是27％至30％」，就會變成「第二、三名棄不掉、僵持不下，也追不上蔣萬安」。