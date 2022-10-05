日前親綠名嘴周玉蔻的爭議言行，拖累民進黨台北市長參選人陳時中選情，甚至有傳出「棄陳保黃」的聲音。近日《TVBS》就公佈了一份台北市長候選人的最新民調，從結果中可以看到，蔣萬安支持度達40％、無黨籍黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17個百分點，第三民進黨陳時中只有22％。對此，前立委沈富雄4日就預測「陳時中已經完了」，引發討論。

根據《TVBS》於9月29日至10月2日進行的民調，在「喜好度」的調查顯示，陳時中只有27%市民表示喜歡，51%不喜歡，22%未表示意見。黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡、20%不喜歡，33%無法評價。蔣萬安則有46%市民表示喜歡，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見。而「支持度」中，蔣萬安支持度達40％、黃珊珊支持度23%，陳時中只有22％。

沈富雄4日在網路節目《少康戰情室》中表示，《TVBS》3日發表的民調和上一次相隔1個月，他坦言第一次很多人都看錯了，以為黃珊珊和蔣萬安是重疊的，所以很多側翼就開始說要「拱黃珊珊來壓蔣萬安」，結果拱了黃珊珊是壓到陳時中。沈富雄指出，現在黃珊珊跟陳時中加起來45％，除非其中一個掉到5％，不然沒辦法跟蔣萬安抗衡，最後更預測「就算沒有黃珊珊，陳時中一對一也打不過蔣萬安了」，陳時中已經完了，已經沒有人了，他的基礎真的比民進黨還小。