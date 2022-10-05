美國食藥局(FDA)建議成年人一天攝取300毫克咖啡因尤佳，若過量達400毫克(約4-5杯)，通常對人體只有負面影響。近期一項澳洲研究發現，每天2-3杯咖啡，不論是研磨、即溶，或是不含咖啡因的咖啡，都有助於降低死亡風險，特別在研磨咖啡得出最顯著效果。

發表在《歐洲預防心髒病學雜誌》(EJPC)的研究招募超過44萬名40至69歲的中年人，每天實驗喝2-3杯研磨咖啡、即溶咖啡或脫因咖啡3種，是否關乎心血管疾病發病率或任何死亡風險，結果確切表明「適量咖啡是健康飲食的一部分」，比起完全不喝咖啡的人，每天2-3杯風險降低幅度最顯著。

選擇研磨、即溶或脫因能減少任何原因致死率，分別為27%、11%及14%；能降低心血管發病率則分別為20%、9%及6%。

心臟病學專家基斯特勒(Peter Kistler)表示，「咖啡豆富含100多種化合物，可能是幕後推手，一些研究證明可以減少炎症，或提高胰島素靈敏度以促進代謝。」

另外，沒有參與研究的伯明罕醫學院營養博士梅勒(Duane Mellor)表示，咖啡和茶都能降低心臟病及早逝的風險，最重要的是，「你如何喝它」。對健康有益的可能不是飲料本身，而是與它有關的行為。簡單來說，一杯咖啡加一點牛奶，或加了糖漿和奶油作用大不同。不過還是呼籲，過多的咖啡無疑對心臟有害，且若沒適時補充水分，頻繁排尿將會引發脫水。