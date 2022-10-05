民進黨台北市長候選人陳時中日前接受專訪時表示，成績好的人比較容易被挑骨頭，還提到沒有做事情的人，最喜用做負面宣傳，因為他沒什麼東西可被攻擊，因為都沒在做事。PTT鄉民酸爆：「高虹安真的做太多事了」、「裝忙也叫做事喔？」、「我寧可你沒做事也不想看塔綠做壞事」。

陳時中表示，都沒做事的人最喜歡做負面宣傳，因為他本身沒有什麼好被攻擊的。陳時中4日在北北基桃合體記者會受訪提到，他3日接受專訪時，對方詢問台北市互相做負面選舉的情形，自己就跟大家分享，在選舉時，沒有做事情的人，最喜用做負面宣傳，因為他沒什麼東西可被攻擊，因為都沒在做事。

陳時中表示，如果是最後一名，就會被寬容說「有進步就好」。自己在中央的時候，疫情也好，公共衛生也好，做了很多事情，當然中央的政策沒辦法讓所有人都滿意，這個自然有許多地方會被攻擊，不過他覺得這些都可受公評，只要別用負面、抹黑，把沒有做的事情栽在自己身上，那一切都可以接受。

PTT鄉民酸爆：「本版不歡迎自介」、「確實，時鐘做這麼多挺高端難怪，錯怪你了」、「但是做壞事就...被罵啊」、「是不是偷臭EE」、「所以柯、高狂被攻擊是...」、「是不是在臭桃竹候選人」、「那還罵什麼柯文哲」、「DPP不需要你會做事，只要會喊抗中保台就好」、「難怪你尸位素餐這麼多年」、「照這邏輯，韓導是全台做最多事的人」、「柯P:謝謝稱讚」、「他真的以為自己還是吃了無敵星星的指揮官嗎？」

還有人說，「阿中仇恨值加100」、「你說的沒錯，但做錯事的人更該死」、「傻了嗎？這樣講不就幫柯文哲解套了」、「原來一直被側翼瘋狂攻擊的都是最認真的人，懂了」、「高虹安真的做太多事了」、「疫苗乞丐自介」、「我寧可你沒做事也不想看塔綠做壞事」、「難怪南部都沒啥抹黑~原來是沒做事」、「口口聲聲說要做事，結果想的是選台北市長」、「裝忙也叫做事喔？」、「你被罵是因為做壞事ㄅ」。