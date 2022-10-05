龍千玉的親弟江志豐近來推出新專輯《我有罪》，首波主打歌〈失去你的夢〉唱出深情內心話，「歷經疫情，人生出現許多轉折，新專輯一度難產，終於破繭而出，有著迎接新生命的喜悅」。

他分享這次新專輯創作靈感，來自年少時曾擅自借自家宮廟香油箱的善款，因此近年來致力創作宮廟神曲，盼希望能獲得救贖，同時自虧過去曾有很多罪，「小時候媽媽帶著姊姊在台北奔波演唱，父親在海上跑船，我國小開始就很獨立，但有時候生活費不夠，經常偷吃自家廟宇神明桌上的供俸的水果來果腹」。

他憶起當時甚至還擅自動用家中宮廟善款箱裏的香油錢，有次被父親發現，馬上被痛打，後來才發現他是因為吃飯錢不夠，父親隨後在附近的自助餐店預放現金，讓他每天可以固定的飯錢能使用。

入行30年的他，無預警宣布即將封麥，透露這張新專輯是最後一張實體專輯，日後將不會站到台前歌唱，未來專心當創作人及隱身做幕後推手，致力發掘好歌聲。