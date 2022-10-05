本屆諾貝爾生物醫學獎得主史萬提．帕博(Svante Paabo)獲獎後持續被考古界與醫學界熱烈討論，原因在於他前2年曾發表數篇論文，研究就尼安德塔人（Neanderthals）殘留在人類身上的基因對我們抵抗新冠病毒的影響，曾讓媒體解讀為理論的大反轉，造成了不少誤解。後來有愈來愈多的專家──特別是在帕博獲獎後──出面抨擊當時媒體報導曲解帕博研究的內涵與用意。而媒體這種做法，顯然也僅僅是為了譁眾取寵與賺取點閱率而已，對於事實採取更認真態度的讀者而言，不可不察。

帕博在有關尼安德塔人與人類遺傳基因關係的研究論文中，涉及這些基因與新冠病毒關係的部份，首次發表於《自然》科學期刊2020年9月，題目是《影響新冠病毒重症化的遺傳性風險因素繼承自尼安德塔人》。這項研究發現人類基因中有一組的特性與新冠病毒患者住院和呼吸衰竭的風險有關，而這組基因在先前的研究中已證明是來自於數十萬年前尼安德塔人遺傳給人類。

遺傳醫學與古人類學研究發現人類的基因中存在與新冠病毒重症化的相關因素，而這些因素與尼安德塔人留在人類身上的基因有關。（圖／Shutterstock)

到了2021年1月，帕博又在《美國國家科學院期刊》（PNAS）發表另一篇論文，標題是《有預防新冠病毒重症能力的基因組區域繼承自尼安德塔人》，內容指出人類某個遺傳自尼安德塔人的基因可幫助人類降低新冠重症的風險。今年年初帕博又在《自然─遺傳學》期刊發表這項研究更詳細的內容，他找到了基因的位置與作用，並了解這個基因在清除病毒並降低重症率的機制。

帕博2021年發表的研究認為人類某個遺傳自尼安德塔人的基因可幫助人類降低新冠重症的風險，被認為與其先前研究相互矛盾。（圖／路透）

當時媒體對此的報導認為帕博的立論前後矛盾，許多媒體以「大反轉」為標題，認為其研究結論出現逆轉，但也是僅止於此，對於研究內容幾打都沒有詳細的除述或請專家進行解讀。

有些專家批評媒體這些半吊子的報導會誤導讀者，讓讀者認為尼安德塔人相關的基因缺陷造成人類對抗新冠病毒的能力出現重大漏洞。有的媒體甚至把一些現代人不良生活習慣造成的健康問題例如憂鬱、肥胖、第2型糖尿病，以及吸菸等都歸咎於尼安德塔人的遺傳基因所引起。或許如此的解讀可以讓一些改不掉壞習慣的讀者可以獲得一點心理上的安慰：這不是我的壞習慣，這是人類基因的問題。

人類進化是個極漫長的過程，絕大部份的進化都與適應生存環境有關。（圖／Science Photo Library）

人類基因進化歷程經歷了數十萬年甚至更久的時間，每個基因的存在都有它的作用，至今還沒發現哪個基因是為了讓人類自取滅亡的，病毒是在進化的過程中找到了人類細胞中的某個部份做為突破點，必須弄清楚這個互動過程中的因果關係。有些目前已知看似人類基因天生的缺陷──例如地中海貧血症，但深入研究便知這種基因缺陷是在人類進化過程所產生，目的是為了適應當時的生活環境中極為普遍的瘧疾。

有些專家批評媒體粗淺的報導會誤導讀者，讓讀者認為尼安德塔人相關的基因缺陷造成人類對抗新冠病毒的能力出現重大漏洞。（圖／Sutterstock)

在現代醫學快速進步的過程中，我們也愈來愈瞭解基因的多樣性和複雜性，也更加清楚人類基因與環境的關係。有些遺傳基因會病症加重，有些則會加速康復，而這些都是數十萬年來基因不斷演化所積累的結果。

有些新冠病毒的報導誤導讀者，讓讀者認為尼安德塔人相關的基因缺陷造成人類對抗新冠病毒的能力出現重大漏洞。（圖／倫敦自然歷史博物館）

近年來受新冠疫情影響，許多研究也深入發掘病毒與人類基因之間的各種關聯性，這些研究在新冠病毒預防與治療等臨床上的作用不大，但卻是人類遺傳學與免疫學上的重要成果。帕博從基因的角度研究新冠病毒，使用的是人類進化的尺度，這種尺度動輒數千數萬年，其研究結果被一些人以譁眾取寵的心態與不負責任的方式廣為傳播，是目前網路社會極重要的特徵，對執著於真相的人來說，應該特別留意。