Kanye West發文公審《VOGUE》時尚編輯Gabriella Karefa-Johnson。（摘自肯爺 IG）

日前美國饒舌巨星「肯爺」（Kanye West，更名為Ye）創立的時尚品牌「Yeezy」時裝秀甫結束，卻因一件印有「White Lives Matter」(白人的命也是命)的服裝，引起巨大的爭議，其中一名知名《VOGUE》時尚編輯Gabriella Karefa-Johnson在社群軟體上批評，「這是非常冒犯人、是暴力有危險的舉動」，而肯爺則在IG一連發佈多則貼文，其中包含Gabriella照片、IG帳號截圖等，並留下評論「這並不是個時尚人士」、「我知道安娜（《VOGUE》美國版總編）不喜歡這雙靴子」等言論公審該編輯，此舉也引得多數網友、時尚業界人士憤怒紛紛出言批評，其中身為Gabriella好友的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）更直接於留言處直指肯爺「你是個惡霸、是個笑話）」。

Gabriella Karefa-Johnson是知名造型師、同時也是美國版《VOGUE》首位負責攝影造型設計黑人女性編輯。（摘自Gabriella Karefa-Johnson IG）

Gabriella Karefa-Johnson為美國版《VOGUE》首位負責攝影造型設計的黑人女性編輯，她曾為女星比莉艾莉許(Billie Eilish)、超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、吉吉哈蒂德等人拍攝外，同時也曾為大碼模特兒芭洛瑪艾爾賽斯（Paloma Elsesser）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、女權主義社會活動家阿曼達戈爾曼（Amanda Gorman）等對於女權、種族議題十分重視的女性們設計造型，同時也入選今年全球時尚領袖指南500榜單（BoF 500），可見其在時尚界的地位。

此次Gabriella受邀觀賞肯爺創立的時尚品牌Yeezy舉行Season 9的大秀，她在看到模特們穿著印有「White Lives Matter」的T恤後，在IG限時上分享他的想法「我想我大概明白他試圖要做的事，他或許認為這是杜象式的激進藝術，然而事實並非如此，它並沒有達到效果，而且這是非常冒犯、暴力和危險的。」隨後肯爺便在個人IG上連續發布多個Gabriella相關的照片，並附上不禮貌的言論後，以黑底白字表示「當我說戰爭時，我的意思就是戰爭。」

有時尚糾察隊之稱的diet_prada也發文跟進此一事件，反對肯爺的網路霸凌舉動。（摘自diet_prada IG）

不少知名時尚人士也在相關貼文下方留言，表示對Gabriella 的支持。（摘自 IG）

此舉自然在網路上熱燒，除網友發聲撻伐、聲援Gabriella，不少時尚人士也加入這個聲援行動，如近期火紅的時尚IG帳號@stylenotcome，並火速發文表示支持，而BOTTEGA VENETA創意總監Matthieu Blazy、時尚品牌JACQUEMES官方帳號以及多個知名編輯、造型師們也在下方留言、分享以表支持。

肯爺發文公審《VOGUE》時尚編輯Gabriella Karefa-Johnson。（摘自肯爺 IG）

肯爺刪掉原先發的三則與Gabriella有關的照片、涉及人身攻擊的貼文。（摘自肯爺 IG）

在一波炎上熱潮後，肯爺也悻悻然地將先前三則與Gabriella有關的照片、涉及人身攻擊的貼文刪除，但仍留下多個與該事件有關的貼文。