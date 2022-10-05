前新竹市長林智堅論文事件引發政商人士透過大學碩士在職專班「洗學歷」問題，專家說，很多碩專班招生僅看口試及書審成績，如果辦筆試，政商人士就不來了，因為他們根本沒能力考筆試。而政治人物為了在選舉時有漂亮學歷，就透過碩專班來為自己「鍍金」。

靜宜大學監察人陳振貴表示，碩專班所收的學費是一般碩士班兩倍以上，而入學標準也很寬鬆，很多都僅有口試及書審，不辦筆試。而在入學口試時，老師問的題目也會透過學生口耳相傳，最後大家都知道怎麼回答，整體來說，要進碩專班非常容易。

陳振貴說，碩專班的立意是好的，早期像高階管理碩士在職專班（EMBA）都收高階經理人，讓他們有「實務」和「理論」結合的機會。不過後來許多EMBA班連中階、低階經理人都收，但有些人工作忙，上課或寫論文常出狀況。

陳振貴指出，大學為了開闢財源，將各碩專班招生對象擴及到政治人物及民代，但這些人缺課、交不出報告或寫不出論文時，還會跟學校抱怨「是你們請我來讀的，你們要幫我解決。」

高教工會組織部主任林柏儀表示，政治人物去讀碩專班通常不是為了追求知識，而是一般民眾認為高學歷或是名校畢業通常能力比較好，因此他們透過碩專班取得名校學歷，有助於在選舉時提高競爭力。

「110學年有5萬3118人讀碩專班，占所有碩士生的1／3，這麼高的比例很不正常。」林柏儀說，某知名學校法律所碩專班學生高達660人，而一般碩士生只有2、300人；平日研究生流連在教授研究室討論課業不再常見，假日卻有大批在職專班學生30人一班拚碩士，這是怎麼回事？

「大學自甘墮落，為了開闢財源，放水政商人士輕易在碩專班取得學位。」全國私校工會理事長尤榮輝指出，現在連國立大學的碩專班都不嚴格把關，讓政商人士找自己助理來幫上課或寫論文，將造成學位的含金量愈來愈低，大學也「學店化」。他認為，少子化下，大學會愈來愈依賴碩專班這種回流教育來增加收入，教育部必須制止亂象。