去年4月19日深夜23時許，知名男偶像許凱皓違規將特斯拉轎車違規停在慢車道，致使女騎士閃避不及撞了上去，事後許凱皓被依過失傷害罪起訴，林女向本刊控訴，許凱皓常在網路上PO文贈送許多人昂貴禮物，卻對車禍和解金一拖再拖，根本沒有還款誠意。

「車禍發生後，他（許凱皓）先打給我先生，說看要怎麼賠他的車，他還有意無意的酸我，是我看他的車貴才撞上去，明明就是他違規，怎麼可以說這種話。」林女說「而且許凱皓也沒有要跟我道歉，是律師暗示他，他才說道歉，而且他們在走出和解庭時一直指著我的後腦勺罵，我只能躲到廁所哭。」

據了解，林姓女外送員今年53歲，和丈夫育有一名子女，平時靠美食外送貼補家用，卻因為許凱皓違規行為，害她長時間無法工作，向他提告求償卻被冷嘲熱諷，讓她實在無法接受。

由於法院認定許凱皓的特斯拉違停需負全部肇責，因此許凱皓被依過失傷害罪起訴，雙方最後以40萬元達成和解，但許凱皓卻要求以17期分期給付和解金，法院認為償還期限太長，駁回此案，許凱皓方面竟轉而要求林女簽下切結書，以此迫使法院接受此一和解方案。

但從去年事發到現在已18個月，許凱皓僅償還2期共11萬元，剩餘的29萬元何時會還完仍遙遙無期。此外，林女還發現，許凱皓時常在臉書上貼文贈送他人昂貴禮物，卻不願儘速處理2人債務，因此讓她高度質疑許凱皓的還款誠意。

本刊調查，許凱皓今年29歲，在2014年因為參加《大學生了沒》節目因而被發掘成為明星，並在《偶像練習生》、《這就是街舞》、《原子少年》等節目嶄露頭角，同時因為帥氣的長相出演許多戲劇，包括《我的老師叫小賀》、《第一次》、《愛不愛栗絲》等。

翻開許凱皓在演藝圈的成績，不但拍了許多戲劇也參與綜藝節目演出，近日還在網路經營YOUTUBE頻道，但身為知名偶像卻不遵守交通規則，造成他人受傷後又不積極彌補，讓他的陽光形象大打折扣。

對此，本刊致電許凱皓，他竟表示沒有這件事，不知道對方為何投訴，並要本刊聯繫他的經紀人，本刊隨後傳簡訊給許凱皓經紀人，希望他能對投訴人指控許凱皓「賠償態度不佳、未投保汽車強制險、言語霸凌外送員」等事加以說明，經紀人則表示全案已經進入司法程序，並完成調解，為尊重對方以及法院，不方便對外回應。

許凱皓在「偶像練習生」、「這就是街舞」、「原子少年」等節目嶄露頭角，同時也出演《我的老師叫小賀》等多部戲劇。（圖／翻攝畫面）

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