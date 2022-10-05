25歲夏浦洋今年演藝事業大爆發，接連在男團選秀《原子少年》與《全明星運動會4》，都有著亮眼的優異表現，更被譽為本季《全明星》的「怪物新人」。而經由時報周刊CTWANT的連日觀察，夏浦洋即使搭上了被網友戲稱「戀愛巴士」的《全明星》，但他卻絲毫沒有暈車跡象，連續數日都和同一位身形高挑的漂亮女子碰面，兩人不僅在大街上手牽手，之後還一同返回住所，而夏浦洋也曾帶著她一起出席紅隊聚餐，兩人關係不言而喻。

夏浦洋回到經紀公司換回自己的衣服後離開。（圖／本刊攝影組）

在中正紀念堂站換線轉乘捷運時，夏浦洋與一名高挑女子相約會合。（圖／本刊攝影組）

出捷運站之後，夏浦洋與女子牽起手散步。（圖／本刊攝影組）

9月27日中午12點左右，結束《原子少年》記者會工作的的夏浦洋，與「火星」團員們一同搭車回公司，短暫待了10多分鐘後，他換上了私服便離開獨自去搭捷運，到了中正紀念堂站轉乘時，此時突然有一位身材高挑的年輕女子前來與夏浦洋會合，兩人互動看似親密卻不甜膩，還能相互貼近看著手機，彼此應是有一定熟悉程度。下午1點10分，夏浦洋和女子出了捷運站後，兩人開始散步，邊走邊聊天邊碰手，後來女方更在大街上主動伸出愛之手、大方拉著夏浦洋，態度非常自然，之後這對小情侶就這樣手拉著手，一起走進附近一處住宅社區。

女生輕快地拉著夏浦洋的手進入一處住宅社區，兩人看起來感情很好。（圖／本刊攝影組）

上月初夏浦洋也曾一同赴《全明星4》紅隊聚會。（圖／本刊攝影組）

女生大方參與夏浦洋的聚會，席間兩人很有話聊。（圖／本刊攝影組）

除了一收工就和女友會合，本刊也在9月7日，直擊到女方陪伴著夏浦洋錄影《全明星4》，結束工作後小倆口一起參加紅隊隊員們的聚餐。晚間8點49分，夏浦洋與辣秀小蠻腰的女友開車到達餐廳附近的停車場，在路邊等候時彼此貼近對方。晚間10點，大夥兒飽餐，在門口小聊幾句後相互道別，夏浦洋與該名女子一起前往停車場取車，等著過馬路時，女方突然伸手拍了幾下夏浦洋那自幼習舞鍛鍊多年的緊實翹臀，面對女方的輕拍之手，夏浦洋也相當習以為常，沒有特別反應。而從兩人連日互動看來，就像是交往多時的情侶，據本刊了解，這位身高178公分的妙齡女子，正是跟夏浦洋同屬凱渥公司的模特兒潘星妤。

對於夏浦洋和同門潘星妤之間的關係，經紀公司凱渥回應表示：「兩人為同門師兄妹，以前也常一起工作，私下交情都很好。」

女方轉頭看窗外，看到面容得知女伴原來是同門女模潘星妤。（圖／本刊攝影組）

紅隊成員吃完飯在路邊閒聊，夏浦洋帶著女友在中間完全不突兀或尷尬。（圖／本刊攝影組）

散會後兩人在等過馬路，女友忽然拍了夏浦洋的臀部，充滿情趣。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導