觀光產業迎來復甦曙光，台北時代寓所特別為國內外旅客設計推出「烏魚子大富翁」住房專案，專案內容包括下榻極具設計感的台北時代寓所一晚，享用價值3200元「鯉魚The Carp」餐廳雙人套餐，台北捷運一日票兩張，房客憑房卡至烏魚子專賣店《李日勝》消費可享95折優惠等，每晚房價5700元起。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，時代寓所品牌的宗旨是和旅客一起探索城市。第四季延續這個精神，藉由精選餐廳與推薦景點，走進台北故事的起點大稻埕。林桂玉說，擁有百年歷史的大稻埕融合著傳統建築與新興文創小店，在新舊交融中散發出獨有的生命力，非常值得國內外旅客專程前往。期待所有下榻的旅客和時代寓所一起在老城區共創新回憶。

「烏魚子大富翁」住房專案中的美食主角「鯉魚The Carp」，結合南北乾貨和在地食材將料理做出各式變化，是頗具現代風格的台式創意料理。餐廳內部裝潢以竹子及綠色系為主，讓人置身在取材大自然的現代裝置藝術中。而「鯉魚Carp」為台北時代寓所特製的套餐，吃到滿滿烏魚子創意料理，口味清爽、特色鮮明。建議可以在晚餐前規劃大稻埕半日遊，在古蹟中散步、在文創小店採買，發掘台北的各式風貌。