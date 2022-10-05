湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯例行賽累積37062分，超過史上第一「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄38387分只是時間問題。隨著兩人的關係不斷惡化，在破紀錄的那一刻可能不會有個溫馨的結果。熱身賽首戰之後記者詢問詹姆斯對賈霸的想法，以及他是否與賈霸還有交情，詹姆斯冷冷地回答：「沒有，沒想法，而且沒有交情。」

賈霸是湖人隊史最偉大的球星之一，主場「加密網體育館」外頭為他豎立了雕像，與魔術強生（Magic Johnson）、韋斯特（Jerry West）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、貝勒（Elgin Baylor）等人並列。但是2020年COVID-19疫情爆發之後，賈霸嚴詞批評詹姆斯的立場。

疫苗問世之初，美媒《雅虎財經》的問卷調查顯示，高達39%的美國黑人在體育明星方面指名詹姆斯，只要詹姆斯肯打疫苗，他們就願意跟隨。然而詹姆斯對疫苗抱持疑慮，先是以「個人因素」為由拒絕施打，2021年9月詹姆斯坦承施打疫苗，但不願呼籲大家效法。

賈霸撰文砲轟詹姆斯「傷害黑人族群」，這是相當嚴重的指控，畢竟詹姆斯多年來都是黑人民權的要角。在詹姆斯數量龐大的球迷反撲之下，賈霸公開認錯向詹姆斯示好，但裂痕已經造成。熱身賽前一周的媒體日，詹姆斯還願意講些場面話，現在他又暗示與這位老前輩的關係已降至冰點。