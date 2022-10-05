國民黨立委江啟臣昨（4）日於立法院院會質詢行政院院長蘇貞昌、國防部部長邱國正，有無可能延長兵役？邱說目前正在初步規劃、做跨部會討論中，還沒定案，但若確定兵役延長，「公告以後還會有一年的緩衝」。此話迅速掀起熱議，不少網友卻直言：「這個結果是年輕人自己選的」、「年輕人活該」。

《中國時報》昨日報導指出，對於兵役延長問題，邱國正說現在已經有個初步規劃，但因為涉及跨部會問題，目前還在跨部會討論中。蘇貞昌也說，目前跨部會在研議，討論完一定會給外界答覆，目前還沒定案。

江啟臣追問國防部有沒有計算過兵役延長要增編多少預算？邱國正說，這都有計算，也都有列進去討論，但因為還沒定案，他在此不便說明，但若確定實施兵役延長，公告之後還會有一年緩衝。

邱國正稱若兵役延長「公告以後還會有一年的緩衝」，雖他也有強調此事並無選舉考量，但公告後「有一年緩衝」一語，仍引發熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「這個結果是年輕人自己選的」、「年輕人活該」、「817的選擇」、「蔡政府整天嗆聲年輕人覺得很爽，後果請自負」、「延長啊，支持民進黨的就多當幾年」、「『如果確定兵役延長，公告以後還會有一年的緩衝』……結論就視2024總統大選完以後」。