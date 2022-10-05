目前居住在台灣的烏克蘭正妹譚雅，最近這兩周身體出了些狀況，先是因為下背疼痛就醫，結果檢查出有腎結石的狀況，後來又因為胃炎肚子痛去看中醫，隔了幾天牙齦一直流血，只能再看牙醫，接二連三的跑醫院，讓她花了很多錢在接受治療，也對於佔用台灣的醫療資源感到抱歉。

烏克蘭正妹譚雅（Tanya）在YouTube頻道《不要鬧工作室》發布的影片中提到，之前受下背痛困擾，本以為過幾天就會不藥而癒，未料疼痛非但沒有好轉，反而變更嚴重，讓她痛到都哭出來，因此只好去大醫院看病。

譚雅表示，到了大醫院以後，醫師替她安排了尿液檢查、超音波檢查與X光檢查，讓她當場愣住，也感到很憂慮，因為當時她還沒有台灣的健保，所以非常擔心最後的醫藥費金額。後來檢查報告出來，確診她下背疼痛的原因是有一些腎結石。

潭雅說，聽到自己得了腎結石，才驚覺自己平常很少喝水，比較喜歡喝茶，而且因為不敢使用公共廁所，所以她在外面總是憋尿，最後她花了新台幣2000元，揪出下背痛的原因，雖然沒有非常貴，但她還是暗自發誓再也不要去醫院了。怎料事與願違，離開醫院沒幾天，她就胃炎發作，肚子痛了一整天。

潭雅說，胃炎發作以後，她不想去大醫院看病，因此在家附近找了間中醫診所，而這間診所的診療費只要100元，但藥費卻要500元，雖然這筆錢也不多，但她卻認為自己頻頻生病，已經浪費了台灣的醫療資源。結果沒隔幾天，她的牙齦流血，無奈之下，她只好去看牙醫，檢查完以後發現是牙齦有些感染，醫師開藥給她服用。

潭雅坦言，過去兩周她身體出了許多問題，因此也把全台各類型的醫療院所幾乎都去了一遍，當然也花了不少錢在健康問題上面，險些讓她破產，而她也很抱歉佔用了台灣的醫療資源。另她聽說台灣人多會去寺廟祈求好運，她想她應該也要去一下。