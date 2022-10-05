和連日暖熱相比，今起變天了！受東北季風影響，全台高溫下滑，低溫也來到約20度，明顯轉涼。北部、東部陣雨機率增，今晨已有水氣移入，預估這種「要大不大」的雨，會一路下到星期天，國慶日後逐漸恢復穩定。

今晨東北季風前緣接近，已為北部地區帶來短暫雨，通勤應記得攜帶雨具。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今東北季風抵達，北台灣雲量增、轉局部雨，花蓮、台東也有局部雨，新竹以南多雲時晴。

最新模式模擬，明起至周日受東北季風影響，大台北地區、東部降雨機率高，主要集中在盆地東側；若水氣增多，西側也有短暫雨。吳德榮特別提醒，東半部水氣堆積，尤其東北部山區，要特別留意。

東北季風報到，今起北部、東部連雨5天。（中央氣象局提供）

因雨轉涼，今各地氣溫：北部21至28度、中部23至33度、南部23至34度、東部20至33度。下周又有東北季風南下，屬乾冷，11日起早晚偏涼微冷，平地最低溫會降到16度左右。