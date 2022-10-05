北市萬華區桂林路3日下午發生1名85歲施姓老翁穿越馬路時，遭到1名騎士撞飛，影片中老翁從路中央突快步衝出，騎士當場反應不及撞上，老翁當下倒在路中，全身擦挫傷、意識清楚送醫，4日凌晨因病情惡化不治，目前警方正調閱監視器釐清相關肇責，事故影片也在網路上引發討論。

臉書「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，該名老翁當時在萬華區桂林路從一側路邊欲穿越4縣道到對面，走到中間時突快速跑步，未料當時車流不小，老翁右側1名機車騎士當場衝撞他，撞擊瞬間他翻了好幾圈，身上物品噴飛並倒在路中，全身多處挫傷，當下意識清楚送往台大醫院。

老翁從路中央突快步衝出，騎士當場反應不及撞上，老翁當下倒在路中，全身擦挫傷、意識清楚送醫，4日凌晨因病情惡化不治。（翻攝自臉書「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」）

據悉老翁3日下午發生車禍送醫，昨（4）凌晨4時病情卻急轉直下、不治身亡；該名撞老翁的騎士事後表示，當時騎在路上發現左側有人從路中竄出，當下雖緊急剎車迴避，但仍不慎擦撞，事後警方調查雙方酒測值為0，詳細肇事原因還有待警方釐清。

影片在網路上瘋傳，多數網友認為老翁不注意路況、衝出馬路的行為太危險，留言「移動式神主牌無誤」、「機車騎士也太倒霉了」、「覺得應該是故意的」、「他去衝撞機車欸」、「看不懂為什麼這樣衝，斑馬線就在不遠處而已」、「騎士真衰」、「這樣誰閃得掉」。