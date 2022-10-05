政府防疫表現引發許多國人高度質疑，民進黨台北市長參選人陳時中接受專訪時竟自評，防疫成績85分、疫苗採購90分，此言一出遭台北市長柯文哲直接開嗆「去死吧」，還當場問現場有無病歷，並作勢要砸出去。柯的評論曝光後更是引發網友爭論，雖有人認為這話未免說得太重，但更有許多人認為柯說出民眾心聲，還有網友加碼批陳時中「不知羞恥」。

柯文哲及無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日接受「17好政點」網路直播訪問，主持人朱凱翔問到陳時中說他防疫85分，採購疫苗90分時，柯文哲先直言，「去死吧」，接著說，什麼叫自我感覺良好，就像這樣。

對於柯文哲的評論，不少網友湧入本網與《LINE TODAY》等相關報導底下留言討論，部分更超過150則留言，其中有網友表示「陳時中自評防疫政策90分，滿分是一萬分」、「蠻好笑的，接的蠻順的」、「柯市長說出我們這些百姓的心聲了」、「不知羞恥，怎麼寫？」「寫倒了，是09分」、「說要負責，負責去選市長了」。