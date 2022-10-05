魏如萱與隆宸翰2018年結婚至今，幸福模樣令人稱羨，不過去年就有眼尖粉絲發現，夫妻instagram竟然互相取消關注對方，一度傳出婚姻亮起紅燈，如今則又爆出魏如萱與隆宸翰呈現分居狀態，男方已經搬出位於台北市大安區的家。

根據《鏡週刊》報導，魏如萱與隆宸翰去年被網友發現互相取消追蹤對方instagram，一度傳出婚姻疑似亮起紅燈，事後男方坦言因為家事導致夫妻鬧彆扭才移除關注，而另一個原因則是護妻心切的他，捨不得愛妻遭網友攻擊，常想要留言反擊，導致夫妻為此起爭執，因此乾脆不要看，心裡也不難受，此外，更傳出隆宸翰一度介意被外界稱為「魏如萱老公」或「歌后老公」，導致感覺有點「夫不如妻」，他則回應：「還好啦，我認識魏如萱的時候，我就有看到她不一樣的地方」。

如今傳出魏如萱與隆宸翰呈現分居狀態，男方已搬出位於台北市大安區的家，目前獨自住在位於萬華區的住處，但仍不定時會回去探望，兩人即便在昔日共同居住的地方碰到，也幾乎沒有多餘交集，更有一說指出兩人多次為了家務事及經濟問題起爭執，魏如萱的身分證配偶欄也已呈現空白狀態。