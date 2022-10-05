林智堅因論文抄襲等爭議退選後，桃園市長選戰格外引發關注。一份超過6萬人投票的最新網路民調顯示，國民黨候選人張善政以40.9%認同度奪冠，大勝替補林上場的民進黨鄭運鵬的14.3%、無黨籍鄭寶清的5.3%、民眾黨賴香伶的4.1%，差距相當懸殊。

《Yahoo》自9月30日起針對桃園市長選戰進行網路民調，截至今（10月5日）已超過6萬人參與投票。在「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」這題，認同張善政的民眾為40.9%、鄭運鵬14.3%、不知道／沒意見35.4%、鄭寶清5.3%、賴香伶4.1%。

針對「你認為主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎？」認為有所影響者為31.8%、不知道／沒意見29.5%、影響極大15.2%、影響甚微14.1%、毫無影響9.4%。

此網路民調參與者以男性居多達55.4%，居住地則以北部（北北基/桃竹苗）最多達53.8%，年齡則以41~45歲最多達17.0%、36~40歲居次達16.5%、超過55歲者為15.5%。