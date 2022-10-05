代表民進黨參選台北市長的陳時中爭議不斷，其人設不斷變來變去，也屢遭批評。國民黨台北市議員徐巧芯認為，陳時中近日看到民調覺得沒有希望，因此人設大改，並將腦筋動到固票上，「他現在我認為追求的已經不是第一名勝選，而是不要輸的太難看」。郭正亮也認為，陳時中這種打法，「不是要當選」的打法。

徐巧芯4日在政論節目《少康戰情室》提及，陳時中看到目前民調一直在第三名，覺得沒有希望了，因此最近人設大改。首先，徐巧芯認為陳時中選擇轉為低調，沒有每天講負面的選戰攻擊，側翼也開始把目標轉往新竹攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安。第二，徐巧芯提及他們已將腦筋動到固票上，徐說前幾天陳時中行程開始有喝酒跟唱歌，「幾個月以前他說他是封麥的」。徐說陳時中當初不想要敬酒的畫面再被瘋傳，並還是想爭取年輕人跟中間選民的支持，結果氣就出不來。

徐巧芯接著表示，從民調上來看，最支持陳時中的是一群傳統的民進黨深綠支持者，又以男性為主，年齡層偏高，這些是陳時中死忠票源，徐巧芯認為，他們擔心的是，如果連這些票都開不出來，第三名會有多難看，蔡英文整個英系的面子要往哪裡擺？徐巧芯認為，陳時中現在要追求的已經不是勝選，而是不要輸得太難看。

前立委郭正亮也認為，陳時中這種打法就不是要當選的打法，他說陳一開始的打法真的是想當選，包括提出一些政策、討好年輕人的動作，結果發現都沒有加分。他認為陳時中個人累積太多刻板印象，且不容易讓選民有熱情，親和力也不夠，所以一直沒有做起來，後來又鬧出周玉蔻之亂，就整個亂掉了。