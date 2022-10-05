金管會公布金融業最新裁罰概況，2022年前三季對金融三業及上市櫃公司合計裁罰235件，年減45件，裁罰金額共1億9948萬元，較去年同期2億5988萬元減少達6040萬元或23.24％。其中，保險及證券期貨業裁罰金額分別年減達36.9％、32.34％。

保險局前三季對保險業裁罰件數53件、年減5件，罰款金額6070萬元，較去年同期9620億元減少達3550萬元或36.9％。銀行局前三季對銀行業裁罰件數14件、年增4件，但罰鍰金額9088萬元，則較去年同期9289萬元減少201萬元或2.16％。

而證期局前三季對證券期貨業及上市櫃公司合計裁罰件數168件、年減44件，罰鍰金額4790萬元，較去年同期7079萬元減少達2289萬元或32.34％。

其中，證券期貨業前三季裁罰件數25件、年減達24件，裁罰金額1816萬元，較去年同期3344萬元減少達1528萬元或45.69％。上市櫃公司裁罰件數143件、年減達20件，裁罰金額2974萬元，較去年同期3735萬元減少761萬元或20.37％。

銀行局及保險局今年裁罰金額最高案件皆為開發金，主因大股東辜仲瑩干政等內控缺失，分別重罰開發金2000萬元及旗下中壽600萬元。證期局裁罰金額最高案件則為瀚亞投信裁罰400萬元，主因前投資長涉用人頭炒股、且有「先畫靶再射箭」等違規行為。