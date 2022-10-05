金管會統計，防疫保單2022年截至10月3日理賠金額890.03億元、周增49.06億元，疫苗保單理賠金額245.09億元、周增15.64億元，均較前周減少，惟是否脫離高峰仍有待觀察。累計防疫雙險今年以來已理賠達1135.12億元，已有5家產險合計申請增資687億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至10月3日合計承保件數486.54萬件、僅周增0.65萬件，較前周新增達11.62萬件大減。保費收入45.27億元、周增約572萬元，較前周新增573萬元略減。

而防疫保單今年截至10月3日理賠件數達230.39萬件、周增11.28萬件，理賠金額達890.03億元、周增達49.06億元，較前周新增15.72萬件、63.37億元有所減少。累計理賠金額已達今年保費收入的19.66倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至10月3日承保件數241.57萬件、周增0.28萬件，保費收入10.15億元、周增87.5萬元，較前周新增0.33萬件、95.3萬元減少。

而防疫保單今年截至10月3日理賠件數達58.88萬件、周增3.59萬件，理賠金額達245.09億元、周增15.64億元，較前周新增4.36萬件、18.48億元持續減少。累計理賠金額已達今年保費收入的24.14倍。

面對理賠傷及筋骨，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元，合計增資達687億元。其中，新安東京海上及合泰產險目前尚未完成增資。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。