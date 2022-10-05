女星徐熙媛（大S）自從與具俊曄結婚後，兩人持續話題不斷，近日她更復出代言保養品，和老公一起為時尚雜誌拍攝一系列甜蜜照，在鏡頭下真實呈現大S凍齡外貌，而妹妹徐熙娣（小S）也不讓姐姐專美於前，在社群平台上PO出「真空透視裝」辣照，大展窈窕好身材。

小S和老公許雅鈞育結婚多年，有3個寶貝女兒，雖然鬧出不少風波，但一家五口感情融洽，女兒們也開始慢慢出現在螢光幕前，從事演藝工作。身材火辣的小S常常廣告代言滿檔，日前她再度獲得知名品牌邀請，她並在社群先澄清沒懷4寶，及打破一般人產後穿衣觀念。

她同時也PO出最新代言照，只見小S示範黑白兩款透視塑身衣，黑色款若隱若現透出纖細螞蟻腰及逆天長腿，最令人噴鼻血的是白色款，小S突破過往尺度沒穿內衣，直接「真空上陣」，只穿白色半透明背心裝，渾圓的胸型幾乎一覽無遺，只外搭外套「遮住重點部位」，性感指數爆表。

辣照一出，立刻讓許多網友噴鼻血直呼「最性感的那種」、「美到讓我窒息，太美了」、「裡面那件也太性感」、「小時候看妳到現在，不是都沒變，而是越來越正！」、「氣勢100分」、「穿上維納斯後迎接第四胎」、「小S真的太美了100分」、「哇塞 高级感满满」、「太美了啦，要不要讓活！！」、「為什麼生了3個小孩還可以這麼美啊？」也因為小S穿在身上的效果實在太好，也有網友詢問這件塑身衣哪裡可以購買，小S能夠成為各家品牌代言人，果真實至名歸。