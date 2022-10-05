一艘澳底籍「海狼8號」娛樂漁船，昨凌晨搭載7名釣客前往東北角萊萊磯釣場外海海釣，未料昨深夜10時許返港時，意外在離岸約50多公尺因撞到暗礁擱淺。船上人員一度受困緊急報案，警消及海巡救援人員獲報後趕抵，順利協助8名船員及釣客上。

據了解，澳底籍海狼8號娛樂漁船，由陳姓船長搭載7名海釣客，在昨天凌晨零時7分由澳底港報關出海，前往萊萊磯釣場外海釣魚，返程時不慎撞到暗礁造成船隻擱淺。

一艘海釣船暗夜撞東北角礁石擱淺，受困岸際8人幸運獲救。(海巡署提供)

海巡署第二巡防區指揮部於4日深夜21時57分接獲通報，「海狼8號」娛樂漁業漁船於萊萊磯釣場岸際擱淺，船上有9人受困待援，北部分署立即指揮第一、第二岸巡隊及艦隊分署第十六（澳底）海巡隊前往救援，順利將船上9員全數平安接駁至岸際。

第二岸巡隊第二一中隊第二（福隆）機動巡邏站、澳底安檢所、馬崗安檢所及第一岸巡隊大里安檢所、大溪安檢所與艦隊分署第十六（澳底）海巡隊接獲通報後立即前往救援，該處靠近萊萊磯釣場，漁船距離岸際約10公尺，救援人員抵達後，立即運用救生繩施救，人員均平安獲救。

第二岸巡隊表示:為民服務、急難救助為海巡署主要任務，如接獲報案必發揮最大動員能量，確保人民生命財產安全；籲請民眾如發現海上危難時，立即打「118免費報案專線」，海巡署接獲通報將立即前往協處。