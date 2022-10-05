湖人熱身賽首戰慘敗給國王（105-75），主力球星只上陣15分鐘。其中「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）表現優異，投9中4攻下11分11籃板，被福斯體育球評貝勒斯（Skip Bayless）大讚：「這是2020年版本的戴維斯重現，他主宰禁區，當晚的表現像個怪物」。

戴維斯近年傷病纏身，在球隊重要關頭也只能坐板凳當啦啦隊，遭到名人堂球星巴克利（Charles Barkley）蔑稱為「便服戴維斯」。巴克利去年在節目上說：「我稱呼他是安東尼便服戴維斯，因為他總是穿著便服。」

對此戴維斯為新球季發下宏願，希望能打滿82場例行賽，這是他生涯從未做到的事。2019-20球季湖人摘得總冠軍，疫情縮短球季似乎是幫了戴維斯和湖人很大的忙，讓戴維斯的身體沒有垮下來。但在隔年（2020-21球季）戴維斯只上陣36場，上季40場，兩年合計都不到82場。

另一位球評沙普（Shannon Sharpe）覺得湖人沒有多少改變，「他們還在困境中，上半場就被對手搶了8個進攻籃板，快攻的分數也賺不到，簡單地說沒有讓我眼睛一亮的感覺，我不認為這是一支60勝和有威脅的隊伍。」不過貝勒斯從戴維斯身上看到希望，他稱讚戴維斯的積極性大幅上升，彷彿兩年前那位「把球傳給我，然後讓開」的猛將戴維斯。