年底新北市長之戰引發各界關注。一份超過4萬人投票的最新網路民調顯示，國民黨籍現任市長侯友宜看好度以79.0%奪冠，民進黨候選人林佳龍僅11.7%，雙方差距達67.3個百分點，比數極為懸殊。此結果引熱議，不少網友對侯的票數寄予厚望，甚至直言：「年底選舉結果侯的票數可能創新高」、「侯林差距恐震撼選舉史」。

《Yahoo》自9月29日起針對桃園市長選戰進行網路民調，截至今（10月5日）已超過41300人參與投票。在「你看好誰能勝選新北市長？」這題，看好侯友宜的民眾為79.0%、林佳龍11.7%、不知道／沒意見9.3%。

針對「侯友宜屢傳要選總統，你認為會對年底新北選情造成影響嗎？」認為不太會的民眾有36.8%、可能會21.7%、絕對不會16.7%、一定會13.5%、不知道／沒意見11.3%。

此網路民調參與者以男性居多達55.0%，居住地則以北部（北北基/桃竹苗）最多達59.1%，年齡則以41~45歲最多達20.6%、超過55歲居次達17.4%、36~40歲者為15.6%。

這份網路民調結果掀起熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》及臉書相關連結留言：「年底選舉結果侯的票數可能創新高」、「侯林差距恐震撼選舉史」、「侯友宜又再創紀錄了！」「侯市長不斷刷新個人民調紀錄，讚啦！」「期待侯市長成台灣選舉史上得票最高的候選人」。