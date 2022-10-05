因不滿NCC無能失職，台北市議員候選人楊植斗日前到NCC門口潑漆，並留在原地自行報警負責。昨（4）日他指出，將於今早9時前往NCC門口靜坐，要求NCC將媒體人周玉蔻的造謠案排入議程，還受害者公道。

楊植斗昨日在臉書表示，NCC每周三會將裁處案排程，開罰違法的節目內容，而上星期僅罰了1案，其他都是「發函改進」，且該案嚴重影響中二補選，但最後僅輕判40萬，讓他不滿說「若不正視NCC消極執法的問題，中二補選的遺憾將在全台重演。」

「NCC不工作，我們就來靜坐！」楊植斗預告，今日上午9時，他將與國民黨台北市議員候選人柳采葳、詹為元一同在NCC門口發起靜坐，具體要求NCC將周玉蔻造謠案排入議程，還受害者公道，並嚴懲放任造謠的媒體。

楊植斗說，雖然周三是上班日，但也歡迎有空的朋友路過給予他們聲援，「如果NCC沒有明確的回應，我們會加大抗爭的力道，拒絕用謠言影響選舉，把投票的權益還給市民！」

柳采葳也強調，周玉蔻節目的檢舉案已累積123件，但僅1件被裁罰，其他不是擱置不管，就是輕輕放下，「NCC既然消極執法、甘淪民進黨的爪牙，對周玉蔻的囂張惡劣言行坐視不顧，我們就要靜坐抗議，直到NCC，將周玉蔻的造謠案件排入議程為止！」