SIXTY-TWO! BASEBALL HISTORY! @TheJudge44 is the American League home run King! pic.twitter.com/QKrcuOvZMU — New York Yankees (@Yankees) October 5, 2022

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）5日客場雙重賽對戰遊騎兵，在第2戰轟出本季第62支全壘打！改寫馬里斯（Roger Maris）1961年高懸至今的美聯單季61轟紀錄。貝比魯斯（Babe Ruth）1927年在美聯設下單季60轟的障礙，他與馬里斯、賈吉創紀錄時正好都是洋基球員。

雙重賽首戰洋基5比4獲勝，但賈吉5支1沒有轟出去。休息幾個小時之後，賈吉再度擔任第一棒上陣，遊騎兵投手提諾可（Jesus Tinoco）連續兩顆滑球掉得不夠低，賈吉逮著88.4英里（時速142.3公里）的第2顆滑球，大棒轟到左外野牆外，第62轟！

A season unlike any other in the history of our game.



Congratulations on 6⃣2⃣, Aaron! pic.twitter.com/M7RsjcNxbT — New York Yankees (@Yankees) October 5, 2022

這是有些漫長的一段路，賈吉依照例行賽中段的速度應可打到65轟，不過他在9月21日第60轟之後，等到29日才擊出第61轟。隨著例行賽進入倒數階段，「近關情怯」的賈吉終於在10月5日拿下歷史性的第62轟。

賈吉開轟了沒有歡蹦亂跳，他顯得更像是鬆了一口氣，釋放這幾天的壓力和煎熬。總教練布恩（Aaron Boone）賽前說，賈吉確實有等到幾球可以打的，只是「失之毫釐」打成界外。巧合的是賈吉第61轟、62轟都是在寇爾（Gerrit Cole）先發投球的時候打出。

遊騎兵的主播相當冷靜，賈吉轟出去之後他們只是淡淡地提醒觀眾「這是美聯單季最多的62轟」，與洋基轉播單位YES主播的熱血沸騰有天壤之別。YES主播扯著嗓子大喊：「他做到了！歷史的第62轟，賈吉是美聯單季全壘打王！我們結案了！」