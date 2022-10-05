副總統賴清德1日出席民進黨台北市候選人陳時中競總陳立大會為他站台造勢，但卻說出了「台北是疫情的開始」，陳也被媒體捕捉到面容冷淡的畫面，陳時中則強調全是媒體看圖說故事。對此前立委郭正亮則認為，是陳聽到賴所說的「台北是疫情的開始」後傻了、知道出事了，當下的心情不太好。

郭正亮昨（4）日在時事評論員朱學恒直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中，被朱問到為何「陳時中面對蘇貞昌與賴清德的反應這麼大」時，首先提到蘇、賴兩人是先後站台，當賴說出「台北是疫情的開始」時，陳知道這樣出事了，「因為他在萬華的民調超低」。

而對於在事後陳時中「並沒有打電話去邀請賴清德、是由競總廣發邀請函」的說法，郭正亮則說自己以前當立委時，同選區議員都會寄邀請函給他，但若是希望他上台演講，該議員一定會本人打給他，他指出，若是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌要站台講話，候選人一定要親自邀請。

因此郭正亮判斷，陳時中會說出沒有打電話賴清德，是沒有預料到賴清德會來現場，「大人物一定會接到很多邀請，但我沒有特別打電話給你，你怎麼會來呢？」但來了，主辦單位就一定要請身為副總統的賴上台，結果他又講出了疫情台北起源說，因此郭正亮認為，陳時中當下心情是不太好的。