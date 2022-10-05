台灣房價、物價年年上漲，只有薪水不漲，一名網友日前聽老人家講以前剛出社會薪水少一樣能結婚、養全家，讓網友不敢置信年收不用破百也可以養一家大小？引發網友熱議，回憶起過去雞排30元、房價2、3百萬的美好物價，「以前百萬年收被稱為富翁」。

一名網友日前在PTT發文，指家裡的老人家說以前剛出社會薪水低，還是可以結婚、養全家，讓原PO聽了半信半疑，「台灣以前年收不用破百也可以養一家大小？」好奇以前家庭收支是怎樣。

對此，許多網友指出現在物價跟以前差太遠了，「雞排以前一片30元，現在100元」、「以前百萬年收被稱為富翁」、「物價、房價對比薪資成長幅度就知道以前有多爽」、「茶葉蛋3塊錢一顆」、「以前雞腿便當50元，一包菸40元，薪水還比現在高」。

還有人表示，「民國70年一碗陽春麵15元，家庭可支配所得中位數是每戶每年23萬」、「房價吧，以前雙北2、3百萬就有了，只要稍微認真一點，10年就買得起了」、「阿嬤年代打工買3間房不是夢想好嗎」、「那年代聽說基層雇員月薪2萬房子透天百萬，賺到買好幾棟，現在基層勞工2萬多房子上千萬」、「以前還會聽說誰家員工做到買房，現在只有誰家爸媽幫買房」。

但有人認為，養小孩不一定要很有錢，「沒錢有沒錢的養法」、「現在也可以好嗎，一堆工廠工作的夫妻加起來不到100萬，也是生養小孩」。