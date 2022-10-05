遭控勘災放鴿子！蘇貞昌急解釋原因稱「確實失禮」 潘文宗連喊誤解惹怒傅崐萁

花蓮918地震玉里鎮重傷，立委不滿稱，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌於災變中心視訊時，讓縣市長久候，隔日勘災臨時改行程，也沒有告知地方。對此，蘇貞昌昨(4日)在立法院答詢時坦言，確實是很失禮」。不過，網友卻對此表示，「只在意選舉，如果不是要選舉會道歉嗎？還推給下屬！天災不如選情重要？」

蘇貞昌指出，在視訊會議時確實很失禮讓徐榛蔚等，當初在中央災害應變中心確實不知道縣長在線上，總統跟院長到，畫面都沒有出來，消防署當初安排上沒有秀出來很失禮，以至於沒有聯繫上。

蘇貞昌談到，「凡是有縣市長在現場，我常常都會跟縣市長對話，甚至以前還有媒體說我是在點名。在第二天到花蓮碰到徐榛蔚時，我當面跟徐榛蔚說，『昨天聯絡不好，歹勢』。」

對於蘇貞昌的解釋，不少網友在本網相關影片底下留言，有人說「心中若有思民所苦的話院長會放人家鴿子嗎？」「失禮？明明就是傲慢快閃！」「蘇先生可以聽完別人說話嗎？」「叫...叫什麼，你不知道顏色不一樣，就是要放生」、「因要選舉了，才看到蘇院長那麼客氣說話」。