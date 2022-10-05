5日清晨韓軍及駐韓美軍朝東部海域發射4枚陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS），反制北韓4日對日射彈。

北韓昨（4）日清晨朝日本東北方向發射彈道飛彈，飛彈飛越日本上空引發日本避難警報大響，國際社會同聲譴責，韓國、美國昨日傍晚在聯合軍演中發射JADAM精準炸彈後，今（5）日凌晨韓軍及駐韓美軍一共再朝東部海域發射4枚陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS），南韓軍方稱，4枚飛彈全部精準命中目標。不過南韓軍方發射另一枚玄武-2飛彈卻以失敗收場，飛彈爆炸引發民眾恐慌。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今日宣布，南韓軍隊與駐韓美軍當地時間今日凌晨1時左右進行聯合射擊演訓，以反制北韓4日朝日本東北方向發射中遠程彈道飛彈（IRBM）的挑釁行為。

韓聯參指出，韓軍與駐韓美軍各自發射2枚陸軍戰術彈道飛彈，共計4枚，精準命中東部海域目標。

韓聯參強調，韓美兩軍都將維持不鬆懈的監視狀態，不論北韓在何處挑釁，都有十足把握，「取得打擊源頭的壓倒性勝利。」

報導指出，這是韓美聯軍第4次針對北韓飛彈挑釁所進行的聯合飛彈射擊，在此之前兩軍分別於3月、5月、6月進行過飛彈射擊，一共發射14枚飛彈，其中韓軍發射12枚。

另外值得注意的是，今日聯合射擊中韓軍也發射了1枚「玄武-2」彈道飛彈，但最終發射失敗，飛彈升空不久就偏離正常飛行軌道，墜落在發射基地，至今尚未傳出人員傷亡，南韓軍方正在調查發射失敗原因。

報導指出，飛彈落地爆炸時產生強光及巨響，導致基地所在的江原道江陵地區民眾受到驚嚇，紛紛向政府單位及媒體通報，由於南韓軍方事先並未通知將進行射彈演習，導致當地徹夜混亂，網路上也瘋傳疑似飛彈爆炸後產生的火焰畫面。