無照9旬翁"失控倒退嚕! 母帶兒逛街遭撞慘死│中視新聞 20221002

桃園91歲老翁1日傍晚倒車時衝路邊，51歲鄧姓女子被撞「雙腿全斷」身亡；老翁與妻子在醫院曾下跪道歉，還說想在鄧女頭七時到場捻香，但鄧女丈夫認為老翁年事已高，且擔心其他親屬會與老翁起衝突，婉拒其請求；此外鄧女丈夫認為事發地的店家違規把商品陳列騎樓，才導致妻子選購時遭撞，未來將會提告。

據三立新聞報導，死者丈夫表示，檢方2日在醫院相驗時，老翁和妻子曾在醫院當眾向他下跪，但他因太過悲痛並無理會，隔天老翁妻子又致電說想在妻子頭七時前往靈堂捻香，但他考量到老翁年事已高，深怕老翁在現場身體出現狀況，加上擔憂其他家屬因情緒激動會起衝突，因此婉拒對方捻香請求。

死者丈夫也控訴，91歲老翁先前已有多筆肇事紀錄，都沒有造成傷亡，此次卻直接撞死人，丈夫嘆「我是比較倒楣」，且他質疑老翁已高齡91歲，反應力已沒那麼快，駕照也被註銷，為何執意獨自上路，而老翁平時都是開車載回收物變賣，他也說相關利益者應該出面給個說法。

此外死者丈夫稱妻子當時在藥妝店「騎樓」逛商品，他認為店家違規把商品放騎樓，才讓妻子彎腰在路口挑選時遭撞，認為店家與此事件有因果關係，未來不排除提告。死者鄧女38歲產下獨子，丈夫在大陸經商，鄧女1日龜山區路口遭老翁倒車撞上，雙腳全斷死亡，老翁被逮後稱已記不得經過，訊後以3萬交保。