大陸浙江省寧波市一名1歲女嬰因哭鬧不止，被家人帶到醫院檢查，醫師安排電腦斷層檢查後，發現女嬰的顱骨已被侵蝕破壞，呈現蟲絲狀，初判是神經母細胞瘤，後續進行全身性的檢查發現，腫瘤原始是在右側腎上腺，後來才轉移到大腦，由於腫瘤較大且已發生移轉，因此醫師立刻安排女嬰化療，等狀況較穩定後，再切除腫瘤。

綜合陸媒報導，大陸浙江省寧波市一名1歲的女嬰經常哭鬧，無論怎麼哄都哄不好，因此家人懷疑孩子恐是身體不舒服才不斷哭鬧，便帶去大醫院做檢查，醫師見狀立刻安排做腦部斷層檢查，果真發現女嬰的腦部有病灶。

醫師指出，斷層掃描的結果顯示，女嬰的顱骨已被侵蝕破壞，呈現蟲絲狀、蜂窩狀，初步判定是罹患神經母細胞瘤，但這個腫瘤並非是原始病灶，經全身檢查才發現原始病灶在右側的腎上腺。由於腫瘤的大小較大，加上已轉移，且破壞了骨骼，因此醫師建議立刻做化療，等到骨骼損壞的症狀減輕後，再動手術切除腫瘤。

醫師表示，年僅1歲的女嬰長惡性腫瘤，還是「癌末」，讓家人一時難以接受，但神經母細胞瘤是種好發於兒童的惡性腫瘤。而一般兒童長腫瘤，早期的症狀都不是很明顯，多是不明原因發燒、淋巴結腫大、腹部出現腫塊等，加上幼童沒有自述能力，因此腫瘤被發現的時候，往往都已經是中晚期了。