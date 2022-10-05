小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美首階段貿易協議要求中國增加美國天然氣等產品進口，但隨著中國經濟成長放緩，以長約購買美國液化天然氣（LNG）的中國企業，正在把多餘的LNG轉賣到歐洲、日本、韓國等地，每批賺取上億美元的意外之財。

【1】轉售美天然氣 中企發意外財

華爾街日報援引消息人士表示，中國新奧天然氣18日將派出LNG運輸船Diamond Gas Victoria，從錢尼爾能源公司（Cheniere）在路易斯安那州的Sabin Pass工廠運走一船天然氣，但這艘運輸船卻不是開往中國東海岸，而是運往歐洲。分析師說，以市場價格數據計算，新奧將從這船天然氣獲利1.1億～1.3億美元。

【2】外資點評送暖 半導體群雄勁揚

台股4日跟隨美股腳步，與日、韓股一同展開強勁反彈，各族群漲勢整齊，尤以半導體族群引領指數作用最大。台積電、聯發科、日月光投控等大型指標股觸底彈升，呼應多頭派外資不離不棄的正向觀點，惟股價續航力如何，法人仍密切關注美股動向。

【3】大摩升評台股：進場要快

摩根士丹利證券開出外資升評台股第一槍，認為加權指數今年以來表現落後整體新興市場，已反應總體經濟大部分利空，提五大理由升評台股至「加碼」，明年中指數高點上看16,500點，強調早鳥進場機會浮現（Early Entry Point Emerges）。

【4】顏炳立：房市爽日子結束了

戴德梁行董事總經理顏炳立4日針對第四季不動產市場展望時表示，今年房市黑天鵝變大隻，房市爽日子也結束了，展望明年，應不會再有更大隻黑天鵝或灰犀牛來了，不過買氣會再降、價緩修，尤其蛋白區，就看哪家建商會開出第一槍。

【5】艾司摩爾 在台擴大招1,200人

全球極紫外光（EUV）微影設備需求孔急，台灣艾司摩爾（ASML）人才招募資深經理周鈺舜4日在台中強調，母公司ASML三大主力客戶包括台積電、英特爾（Intel）及韓國三星，目前母公司接到EUV微影設備訂單量大於供給量，為此，台灣ASML今年計劃招募1,200位人力，預計至今年底的員工總數達4,500位。