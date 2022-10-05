北市信義區某旅館陳姓負責人，疑因去年疫情期間生意受影響，涉嫌夥同員工進口含有犀利士西藥成分的壯陽藥「悍馬糖」上網販售，另違法兼賣醫療器材血氧機，遭調查局查獲送辦。台北地檢署依違反《藥事法》、《醫療器材管理法》起訴陳男、章姓、王姓員工3人。

陳男經營的旅館因位於北市信義區精華地段，且鄰近捷運站、台北101、象山等景點，因房價平價親民，標榜為「信義區CP值最高旅店」。

調查局台北市調查處去年獲報，指有人在臉書、IG等網路社交平台上販賣近年很夯的壯陽藥「悍馬糖」、「汗馬糖」，由於「悍馬糖」、「汗馬糖」含有犀利士西藥成分，被衛福部列為禁藥，未經許可不得對外販售。

北市處蒐證後，發現是北市信義區某旅館負責人陳男涉嫌販售「悍馬糖」，去年9月6日向台北地院聲請搜索票，兵分多路前往該旅館及陳男住處等地搜索，查扣一批「悍馬糖」及血氧機，因此將陳男、陳男前妻劉女、旅館章姓、王姓員工4人移送台北地檢署偵辦。

調查局查出，陳男未經衛福部核准，與員工章男共同出資，自去年4月至9月6日止，從馬來西亞進口含有Tadalafil犀利士西藥成分的「Miss CANDY悍(汗)馬糖」，寄至章男住處、旅館、前妻劉女公司等處。

陳男指示劉女領收清點「悍馬糖」，自己製作販售宣傳文件，再由員工章男、王女分別以每盒台幣1300元至2800元不等價格，透過臉書、IG、LINE及徵信對外販售，獲利總計114萬多元。

另陳男於去年5月，疑因疫情嚴峻，急需血氧機，有利可圖，以每台800元至900元價格，向投宿旅館的旅客購買64台血氧機，再以每台800元至1500元不等價格對外販售，陳及員工章男、王女各獲利2萬7000元、7500元及1000元。

檢察官調查後，認為陳、章、王3人涉嫌違反《藥事法》、《醫療器材管理法》，依法起訴；至於劉女因不知情，罪嫌不足，另處分不起訴。