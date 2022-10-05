英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）出道多年，推出多首膾炙人口的經典單曲，是不少人心目中的男神天團。而原本即將於下周起於巴西一連舉辦8場演唱會的他們，卻在當地時間4日緊急宣布演唱會延期，原因竟是主唱克里斯馬汀（Chris Martin）肺部受到「嚴重感染」，遭到醫生下達最後通牒，必須好好休息，令粉絲相當擔心他的健康。

在全球各地都擁有大批歌迷的Coldplay，他們的演唱會被不少人視為「一生必看的表演」，加上主唱克里斯馬汀在去年宣布將在2025年推出最後一張專輯，便收山不再推出作品後，他們的演唱會門票更是一票難求。而原定即將從11日開始一連在巴西里約熱內盧，以及聖保羅，舉行8場演唱會的Coldplay，卻在美國時間4日突然在官方網站上宣布將延期至2023年初。

內容提到，由於主唱克里斯馬汀日前因肺部受到嚴重感染，被醫生要求至少休息3周以上，因此他們將遵照醫生的囑咐好好讓克里斯馬汀靜養，待克里斯馬汀身體康復後，他們會立即展開巡演，而接下來的時間官方也會盡快更新相關消息，重新確認演出時間，讓歌迷帶來不便相當抱歉，他們也開放粉絲們退票。

事實上，克里斯馬汀在爆出肺部感染前並沒有公開過任何健康問題，也沒公開先前是否確診新冠肺炎，因此消息一出後讓不少人感到相當錯愕且擔憂。而他們原定在巴西巡演後將在阿根廷舉辦10場演唱會，目前尚未更改行程，歐洲巡演也將於2023年5月舉辦。