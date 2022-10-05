39歲金曲歌后魏如萱有著精湛歌藝，出道多年深受歌迷的喜愛，感情生活同樣受到關注，2018年她與老公隆宸翰結婚，卻在去年互相取關IG帳戶，不過當時魏如萱僅承認有吵架，撇清婚變消息。然而，近日隆宸翰被週刊拍到，疑似搬出魏如萱的大安區豪宅，即使會去探視交接，但回家的方向卻是萬華區住處。

魏如萱日前地震有感而發寫下：「每個人都一樣，就一條命，好像什麼都不重要了」，因未提及老公隆宸翰，似乎已淡出彼此生活。根據《鏡週刊》報導，近日隆宸翰晚間從大安區豪宅走出後，進到超商買啤酒來灌，形單影隻的他多了些孤寂感，後來隆宸翰晚間8點回到萬華區窄巷的一處看起來還算新的公寓，便一直未再走出家門。

其實去年小倆口取消雙方IG後，當時魏如萱解釋，是因疫情在家中有小摩擦，某次無意發現隆宸翰取關IG，乾脆自己也退追對方，平淡帶過婚變消息。據傳，老公隆宸翰不滿被叫「魏如萱老公」，彷彿有夫不如妻的感覺，對此，他本人曾親回「還好」，因為魏如萱身上有獨特之處吸引著他，甜蜜發言頗受注意。

而到後來隆宸翰更現身她的演唱會，又被週刊拍到同住一個屋簷下，才令婚變消息逐漸消失，夫妻倆不時也會曬出4歲獨生子路易的生活點滴，家庭生活似乎相當圓滿。如今卻驚傳4年婚姻亮起紅燈，令外界看得霧裡看花。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障