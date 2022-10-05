國道5號蘇澳交流道3日午時發生一起行車糾紛，1輛白色自小客車駕駛與1輛遊覽車運將疑因鳴按喇叭起衝突，便將車停在國道上上演全武行，自小客車駕駛持鋁棒作勢攻擊，殊不知遭遊覽車運將奪走毆打，網友將遊覽車上畫面上傳到臉書，畫面清楚拍下兩人爭吵過程及事後多達十餘人下車勸架情形，影片曝光便掀起熱議。

現場多達十餘人下車勸架。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

回顧事發過程，1輛白色自小客車與1輛遊覽車，3日行經國道5號南下蘇澳交流道處，雙方疑似因喇叭聲引發衝突，便將車停在下交流道口處，雙方駕駛則下車在車道上互嗆，其中自小客車駕駛甚至持鋁製球棒作勢攻擊，從起初的口角衝突演變成肢體衝突。

一名網友將遊覽車上畫面上傳至臉書社團「爆廢公社公開版」，畫面中可以看見，自小客車駕駛將鋁棒放在肩膀上走向遊覽車運將，邊走邊指著人大罵，轉眼間，自小客車駕駛手上的鋁棒就被運將奪走，反遭對方毆打，期間，遊覽車上的乘客有人幫忙報警，車上的孩童也不斷哭喊「媽媽」，更有十餘人下車勸架，國道上往來的車輛也從他們身邊經過，現場畫面十分緊張危險。

影片曝光後立即掀起熱議。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

影片曝光後立即掀起熱議，網友們看完紛紛痛批「第一次看到吵架帶武器給別人打自己的」、「被開遊覽車所耽誤的堂主」、「國道拿球棒；但殊不知遇到台灣版馬東石大叔…」、「醫生：你怎麼受傷的？ …被自己的球棒打的啊！」、「一群吃瓜乘客 ，反應一個小型社會」、「大人做了最壞的身教，這時侯應該是要有人報警處理，大家都要在車上才對吧，一面要小朋友別下去，一面大人搶著要下去，這是國道上耶！可不是某廟前的埕耶！」。

國道公路警局第九隊表示，有接獲到民眾報案，坪林交控中心通報，蘇澳交流道出口有回堵狀況，員警到場後並未發現任何事故，檢視民眾所提供的影像，將通知影片中的當事人到案了解詳情予以處置。國九隊表示，如車輛無故於高速公路車道上暫停，會依據道路交通管理處罰條例第33條，處3000元至6000元的罰緩，而是否涉公共危險罪，將依個案的事實情況來認定並予以移送，目前案件仍在釐清當中。