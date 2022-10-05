美國之音引述英國媒體報導，一家與中國軍方有關的中國國企首鋼集團專門為中國軍方供應鋼鐵，數年來資助倫敦帝國學院(Imperial College London)120萬英鎊進行研究。在英國視中國為國家安全問題之下，這筆捐款引起了外界關注，實驗室將會在明年底前逐步關閉。

中國國有企業首鋼集團與倫敦帝國學院合辦一所聯合實驗室，用作研究輕鋼系統及車用防撞系統。英國《泰晤士報》(The Times)報導，首鋼於2018至2021年之間提供50萬至100萬英鎊的研究資金，於去年提供約20萬鎊。一位消息人士向該報指，實驗室在明年底前會逐步關閉。

該實驗室研究可能用於軍民兩用的技術，成員在近期與首鋼技術研究院發表一篇論文，關於製造高強度鎂鋼的新方法，有關的研究在倫敦進行。

首鋼旗下的首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司的網頁列明，其中一項產品為「軍工用鋼」。英國中間偏右派智庫Civitas的國防及安全部門主任克拉克(Robert Clark)對《泰晤士報》表示，前後幾屆的英國政府都希望爭取中國最大的製造、研究及科技企業的投資，而這些企業不但服從於中國軍方，更幫助中國軍方挑戰依據規則的世界秩序。他說，英國的這個做法必須停止。

倫敦帝國學院一名發言人對《泰晤士報》說，學院的研究是公開及時常發表在重要的國際期刊，學院不會進行任何機密研究。發言人說，所有合作都會經過審查，並且定期重審，學院注重英國的國家安全，會和相關的英國政府部門恆常緊密合作。

倫敦帝國學院及英國政府國際貿易部都拒絕回應有否批准向首鋼出口研究成果或科技，首鋼亦拒絕評論。

在今年9月，英國《衛報》報導，倫敦帝國學院將關閉兩個由中國航天科技和國防公司贊助的主要研究中心，包括中航工業結構設計製造中心(AVIC Centre for Structural Design and Manufacture)以及學院和北京航空材料研究院(BIAM)合辦的研究所。

倫敦帝國學院指，在英國政府的「出口管制聯合部門」(Export Control Joint Unit)拒絕了許可證申請後，這兩個從2012年開始運作的研究中心將在今年底前關閉。