美股連兩天大漲，台股今（5日）以13727.30點開出，上漲逾百點，隨後漲近250點，收復13800點關卡，台積電勁揚15元，觸及444.5元，聯發科漲23元，觸及596元。
由於澳洲央行出乎意料只升息1碼，引發市場認為美國聯準會可能放緩激烈升息的討論，加上利空逐漸鈍化，全球股市出現反彈。
周二道瓊大漲825.43點（或2.80%）至30316.32點，兩天下來漲逾1500點，那斯達克指數漲360.97點（或3.34%）至11176.41點，標普500指數上揚112.50點（或3.06%）至3790.93點，費城半導體指數漲106.80點（或4.46%）至2500.11點。
台股昨（4日）漲276.04點，收在13576.52點，成交值為1812.94億。三大法人同步買超，合計買超109.61億。自營商買超34.29億，投信買超13.59億，外資及陸資買超61.73億。
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